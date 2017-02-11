Kabus devam ediyor
Herşeye rağmen Beşiktaş takımı eski görüntüsünden en azından 1 haf ta önceki Konya maçındnh eser yoktu. Bir takım bu kadar değişim gösteremez.
Bunun altında farklı sebepler arıyorum.
Karabükspor, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yendi. Onları tebrik ediyorum.
Ancak oyun anlayışlarını çağ dışı buluyorum. İlk golü atabilseydi Beşiktaş maçı farklı bile kazanabilirdi.
Ancak dün sahada yoktular... Cenk Tosun çok etkisizdi.Ama onun da koşu yolu kapalıydı. Onu topla buluşturumadılar.
Sonuçta Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan bıraktı.
MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Oyuna girdi ve golünü atmayı bildi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Neredeyse kendine bile çalım atacaktı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Kabus devam ediyor
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