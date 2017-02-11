Yol Durumu
  1. Beşiktaş tuzağa düştü
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi

Kabus devam ediyor

Beşiktaş kabus dolu bir hafta yaşadı... Fenerbahçe'den sonra Karabük'e de kaybetti... Karabükspor'un hocası Tudor, Beşiktaş'ı iyi analiz etmiş diyemiyorum. Galibiyetlerini küçümsemek istemiyorum ama Karabükspor'un 9 adamla kendi ceza sahası bölgesindeki futbol anlayışına karşı bakışta olduğum için bunları sölyülyorum. Buna rağmen Beşiktaş sahada uyuyormuş gibiydi... Ateşleyici hiçbir oyuncu yok. Üstüne üstlük sahada eksik oynatan oyuncular topluluğu vardı. Bunların başında da Quaresma geliyordu. Quaresma kendini tatmin etmik için oynadı. Şenol Güneş nasıl tahammül ediyor ona anlamış değilim. Quaresma tüm ölü topları etkisiz kullandı. Büyük takım forması giymese kırmızı kartla oyundan atılabilirdi. Quaresma bir gün tatlı yedirir, 40 gün acı yedirir. Yeni sözleşme imzaladılar onunla. Oyuncuya dayalı bir düzen var. Oğuzhan'ın ve hatta hatta Atiba'nın da etkisziliği, biraz birşeyler yapmak isteyen Talisca vardı sahada ama o da mağlubiyeti engelleyemedi. Şenol hocanın yedek kulyübesinde olması da büyük dezavantaj.
Herşeye rağmen Beşiktaş takımı eski görüntüsünden en azından 1 haf ta önceki Konya maçındnh eser yoktu. Bir takım bu kadar değişim gösteremez.
Bunun altında farklı sebepler arıyorum.
Karabükspor, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da yendi. Onları tebrik ediyorum.
Ancak oyun anlayışlarını çağ dışı buluyorum. İlk golü atabilseydi Beşiktaş maçı farklı bile kazanabilirdi.
Ancak dün sahada yoktular... Cenk Tosun çok etkisizdi.Ama onun da koşu yolu kapalıydı. Onu topla buluşturumadılar.
Sonuçta Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan bıraktı.

MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Oyuna girdi ve golünü atmayı bildi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Neredeyse kendine bile çalım atacaktı.
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