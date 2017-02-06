Beşiktaş tuzağa düştü
Fenerbahçe'de özellikle Van Persie Vodafone Arena'ya futbol oynamak için gelmemiş. Van Persie'nin geçmişine ve kariyerine büyük saygı duyuyorum ama kendisi artık kramponlarını sandığa kaldırmalıdır. Van Persie'nin bu yaptıkları dün gece profesyonelliğe sığmadı. Sahada futbol adına hiçbir şey bırakmadı ama buna çanak tutan da Beşiktaşlı futbolcular ve teknik kadro oldu. Beşiktaş'ta her şey bu kadar güzel giderken saha içinde neden bu kadar stresli görüntü var. Neden rakibin tuzaklarına bu kadar çabuk düşüyorsunuz.
Buna hakem Ali Palabıyık da eklenince yapması gereken yapılmadı. Yani Tosic'i atıyorsan Van Persie'yi 2 kere atacaksın. Akabinde Şenol Güneş'in yanlış bir hamlesi yani Talisca'yı çıkarıp Mitrovic'i oyuna alması son derece yanlıştı. Tek maçlık bir kupa maçı oynuyorsun.
Artık riske gireceksin ve galibiyet için ofansif anlamda tüm hamleleri yapacaksın. Şenol hoca burada yanlış hamle yaptı. Cenk Tosun ve Oğuzhan'ın yerine Tolgay'ı alsaydı hiçbir şey kaybetmezdi. Çünkü bu lig maçı değildi. Türkiye Kupası son 16 turunda bu yapılmamalıydı.
F.Bahçe futbol oynamadan sadece turu atladı. Beşiktaş karşısında 10 kişi kalmasına rağmen maçı sadece izledi.
Beşiktaş'ın bu skor konsantrasyonunu etkileyebilir ama bir an önce toparlanmaları gerekir. Hayat ne olursa olsun devam ediyor.
MAÇIN EN iYiSi ATIBA
Kanadalı futbolcu her şeye rağmen çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAN PERSIE
Persie maçı çığrından çıkaran isim oldu.
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Beşiktaş tuzağa düştü
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kartal yıldızlarla uçar 04 Şubat 2017, Cumartesi Kartal'ın kanatları çok iyi çalışıyor. Atiba orta sahada takımı ayakta tutuyor. Oğuzhan ve Cenk formda.. . F.Bahçe...
- Yıkıp geçiyor! 31 Ocak 2017, Salı Beşiktaş iyi futbolunu ve galibiyet serisini dün de sürdürmeye devam etti. Vodafone Arena'da taraftarının önünde...
- Bunun adı hezimet! 30 Ocak 2017, Pazartesi İlk önce şunu belirtmek lazım ki Kayserispor bileğinin hakkıyla kazandı. Yeni kadrosu ve yeni teknik ekibi ile...
- Şampiyonluğa koşuyor 24 Ocak 2017, Salı İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Osmanlıspor ve Alanyaspor'a karşı gördüğümüz Beşiktaş şu anda ligin en formda...
- Hoşgeldin 2017 17 Ocak 2017, Salı Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajdan üç puanla dönmesini bildi. Maç öncesi hava değil de saha...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri