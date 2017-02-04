Kartal yıldızlarla uçar
Hem kadro kalitesi, hem form durumu hem de moral motivasyon açısından Beşiktaş'ın daha ağır bastığı, açık ara favori olduğu bir derbi izleyeceğiz. Türkiye Kupası'nda erken final olarak niteleyebileceğimiz bir maç ama Fenerbahçe son yıllarda hiç bu kadar kötü durumda olmamıştı. Ligde Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertli takım ile Beşiktaş arasında şu anda her bakımdan büyük farklar var. Fenerbahçeli futbolcuların üzerlerindeki formaları çıkartıp x bir takımın formalarını giydirin o takım küme düşme hattında olur.
BABEL, QUARESMA, CENK, ATİBA, OĞUZHAN
Beşiktaş ikinci yarıda geçen seneki ritmini ve havasını yakaladı. Kanatlarda yeni transfer Babel ve takım oyununa katıldığı zaman Quaresma müthiş oynuyorlar. Cenk çok formda. İstatistikleriyle de zaten bunu gösteriyor. Avrupa'nın sayılı golcüleri arasında. Talisca yeniden form tuttu. Atiba ise takımın belmeiği. Oğuzhan da inanılmaz etkili oynuyor. Fenerbahçe'de ise elle tutulur sayabileceğimiz bir oyuncu yok.
ERKEN GOL BULURLARSA FARK BİLE OLUR
Kanatlarda Babel ve Quaresma'nın performansı bence derbinin kaderini etkileyecek. Beşiktaş ligde erken gol bulduğu taktirde farka gidiyor. Bu maçta da eğer erken gol bulursa farklı bir sonuç ortaya çıkabilir. Ancak işte derbi maçların havasının başka olması nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular belki bu maça bir motivasyonla çıkabilirler. Ancak Vodafone Arena'daki taraftar baskısını da unutmamak lazım.
ADVOCAAT'A KARŞI ŞENOL GÜNEŞ FARKI!
Teknik adamlara baktığımızda en kötü oyuncusunu bile çok iyi hazırlayan onu gerçek kimliğine dönüştüren bir Şenol Güneş var. Bir tarafta ise futbolcularını ateşe atan Advocaat. Bir teknik adam maçtan sonra asla oyuncusunu suçlamaz. Bu takımda bir güvensizlik yaratır. Oyuncuların moral motivasyonunu da bozar. Kısacası Beşiktaş her bakımdan maçta favori ve bence turu geçen taraf olur.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Kartal yıldızlarla uçar
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