Yıkıp geçiyor!
Açılışı Babel yaparken Beşiktaş attığı gollerin yanı sıra müthiş bir futbol oynayarak rakibini her bakımdan sahada ezdi.
Kısacası Konyaspor'a sahanın hiçbir yerinde şans tanımadı.
Beşiktaş eğer bu futbolunu sezon sonuna kadar sürdürürse "Bu sene de banko şampiyon olur" diyebiliriz.
Orta alanda rakibine hiçbir şekilde fırsat vermedi. Bütün pas trafiğini kendisi belirledi. Tartışmasız sezonun en iyi futbolunu oynayarak maçı kazanmayı hak etti.
Cenk'e ayrı bir parantez açmak lazım. Şu anki durumuyla tek kelimeyle mükemmel oynuyor.
Kim gelirse gelsin Cenk'i kesemez.
Ne Aboubakar ne de Demba Ba.
Attığı goller çok güzeldi. Penaltının oluşumunda da büyük payı var.
Kaleci Fabri Beşiktaş'ın en büyük artısı.
Babel kesinlikle yerinde bir transfer.
Quaresma ile birlikte kanatları tren gibi kullanıyorlar. Bire bir de çok iyi adam eksilitiyorlar. Quaresma ile geniş saha bulduklarında rakiplerin korkulu rüyası oluyorlar.
Beşiktaş oynadığı futbolla zirvedeki yerini korudu. Rakiplerine de fark atarak gözünü kupada oynayacağı Fenerbahçe maçına çevirdi.
MAÇIN EN iYiSi CENK TOSUN
Attığı gollerle klasını yine herkese gösterdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KONYASPOR
Beşiktaş'a karşı hiçbir direnç gösteremediler.
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Yıkıp geçiyor!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bunun adı hezimet! 30 Ocak 2017, Pazartesi İlk önce şunu belirtmek lazım ki Kayserispor bileğinin hakkıyla kazandı. Yeni kadrosu ve yeni teknik ekibi ile...
- Şampiyonluğa koşuyor 24 Ocak 2017, Salı İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Osmanlıspor ve Alanyaspor'a karşı gördüğümüz Beşiktaş şu anda ligin en formda...
- Hoşgeldin 2017 17 Ocak 2017, Salı Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajdan üç puanla dönmesini bildi. Maç öncesi hava değil de saha...
- Lens farkını gösterdi 27 Aralık 2016, Salı Trabzonspor maça hızlı başladı ama Fenerbahçe çok iyi bir oyun planıyla sahada yer aldı. Advocaat kadro kurgusunu...
- Dost acı söyler! 25 Aralık 2016, Pazar Beşiktaş adına alınan 3 puanın önemi gerçekten çok büyük. Ama Beşiktaş haftalardır olduğu gibi dün gece de tel...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri