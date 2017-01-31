Yol Durumu
  1. Bunun adı hezimet!
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 31 Ocak 2017, Salı

Yıkıp geçiyor!

Beşiktaş iyi futbolunu ve galibiyet serisini dün de sürdürmeye devam etti. Vodafone Arena'da taraftarının önünde maça öyle bir başladı ki, gollerin yağmur gibi geleceği daha ilk dakikadan itibaren her halinden belli oldu.
Açılışı Babel yaparken Beşiktaş attığı gollerin yanı sıra müthiş bir futbol oynayarak rakibini her bakımdan sahada ezdi.
Kısacası Konyaspor'a sahanın hiçbir yerinde şans tanımadı.
Beşiktaş eğer bu futbolunu sezon sonuna kadar sürdürürse "Bu sene de banko şampiyon olur" diyebiliriz.
Orta alanda rakibine hiçbir şekilde fırsat vermedi. Bütün pas trafiğini kendisi belirledi. Tartışmasız sezonun en iyi futbolunu oynayarak maçı kazanmayı hak etti.
Cenk'e ayrı bir parantez açmak lazım. Şu anki durumuyla tek kelimeyle mükemmel oynuyor.
Kim gelirse gelsin Cenk'i kesemez.
Ne Aboubakar ne de Demba Ba.
Attığı goller çok güzeldi. Penaltının oluşumunda da büyük payı var.
Kaleci Fabri Beşiktaş'ın en büyük artısı.
Babel kesinlikle yerinde bir transfer.
Quaresma ile birlikte kanatları tren gibi kullanıyorlar. Bire bir de çok iyi adam eksilitiyorlar. Quaresma ile geniş saha bulduklarında rakiplerin korkulu rüyası oluyorlar.
Beşiktaş oynadığı futbolla zirvedeki yerini korudu. Rakiplerine de fark atarak gözünü kupada oynayacağı Fenerbahçe maçına çevirdi.

MAÇIN EN iYiSi CENK TOSUN
Attığı gollerle klasını yine herkese gösterdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KONYASPOR
Beşiktaş'a karşı hiçbir direnç gösteremediler.
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