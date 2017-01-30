Yol Durumu
  1. Şampiyonluğa koşuyor
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi

Bunun adı hezimet!

İlk önce şunu belirtmek lazım ki Kayserispor bileğinin hakkıyla kazandı. Yeni kadrosu ve yeni teknik ekibi ile birlikte onlar için bu galibiyet önemli bir başlangıç oldu.
Fenerbahçe taraftarı şunu çok iyi biliyor ki bu kadrodan şampiyon takım çıkmaz. Ben bu maç için konuşmuyorum. Çok uzun zamandır söylüyorum. Fenerbahçe takımı şampiyon olacak takımı bir türlü oluşturamıyor. Kadroyu değerlendirdiğimizde Fenerbahçe'ye yakışacak oyuncu sayısı çok az.
Dünkü mücadeleye geldiğimizde maça kötü başlayan bir Fenerbahçe vardı. Kayseri kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin iyi oynadığı dakikalar 1-0'dan devrenin sonuna kadar olan dakikalardı...

BiR TEK LENS VAR
Bunun ana nedeni de Kayserispor inanılmaz derecede dağınıktı.
Orta alanı da boş bırakmışlardı.
Ve devrenin bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'nin de temposu bitti.
Fernandao'nun pozisyonu dışında sahada hiçbir varlık gösteremeyen bir Fenerbahçe vardı.
Fenerbahçe'nin bekleri ofansif anlamda karşı kaleye tehlike yaratacak orta girişiminde hiç bulunmuyor. Orta alanda yaratıcı dediğimiz oyuncu sayısı yok gibi.
Mehmet Topal gol atıyor ama ondan beklenen gol atmak değil.
Souza maçta yoktu. Salih Uçan ilk 11'de oynayacak futbolcu değil.
Fernandao kaliteli değil. Van Persie uzatmaları oynuyor. Sahada tek başına kalan Lens. Tek başına birşeyler yapmaya çalışıyor ama yetmiyor. Özetle Fenerbahçe dün büyük bir hezimet yaşadı ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

MAÇIN EN iYiSi GÜRAY VURAL
Dün gece müthiş bir futbol sergiledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SOUZA
F.Bahçe'nin Brezilyalısı sahada yoktu.
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