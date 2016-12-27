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  1. Dost acı söyler!
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 27 Aralık 2016, Salı

Lens farkını gösterdi

Trabzonspor maça hızlı başladı ama Fenerbahçe çok iyi bir oyun planıyla sahada yer aldı.
Advocaat kadro kurgusunu çok iyi kurarak maça çıkmış. Hollandalı hoca elindeki kadroyu en iyi şekilde sahaya çıkartıyor. Trabzonspor'un maça hızlı baylayacağını bilerek rakibi önce bozmaya çalıştı.
Bunu da çok iyi yaptı.
Tabi maçın kırılma anı vardı. O da Yusuf Erdoğan'ın yaptığı hareketti.
Yapılmaması gereken bir hareket yaptı. Bazen oyuncular istem dışı böyle hareketler yapıyorlar ve bu tüm takım için pahalıya maloluyor.
Bir oyuncu ne yapacağını ve ne yapmayacağını bilecek.
Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe hakimiyeti iyice eline aldı.
Özellikle Lens maça damgasını vurdu.
Zaten Lens çok özel bir oyuncu.
Onu yaşadığı sakatlıklar geriye attı.
Lens'in dinamizmi çabukluğu oyun zekası attığı ve attırdığı goller dün gece onun klasını gösterdi.
Açıkçası dün gece Fenerbahçe hiç zorlanmadı. Onlar için kolay bir galibiyet oldu. Trabzonspor'un kadro kalitesi böyle büyük bir camiaya yakışmıyor.
Trabzonspor mutlaka kadro kalitesini artırmalı.
F.Bahçe ise devreye umutlu girdi.
Hakettiği bir gaibilyet aldı. İyi bir 10 numara ve golcü transfer ederse de ikinci yarı büyük işler yapabilir.

MAÇIN EN iYiSi LENS
Lens tek kelimeyle mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YUSUF ERDOĞAN
Yaptığı hareketle takımının başını yaktı.
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