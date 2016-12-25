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  1. Duvara tosladı!
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 25 Aralık 2016, Pazar

Dost acı söyler!

Beşiktaş adına alınan 3 puanın önemi gerçekten çok büyük. Ama Beşiktaş haftalardır olduğu gibi dün gece de tel tel dökülerek futbol oynadı. Karşısındaki rakip Gaziantep değil de Başakşehir veya Gençlerbirliği takımı olsaydı mağlubiyetle ayrılırdı.
Çünkü Gazantep ligin en fazla gol yiyen ve en az gol atan takımlardan bir tanesi.
Ama Gaziantep takımı dün gece Beşiktaş karşısında hem takım defansı olarak, hem de girdiği net gol pozisyonu olarak çok daha etkiliydi. Yüzde yüzlük gol pozisyonlarını beceriksizce harcayan Gaziantep, Aboubakar'ın attığı gole engel olamayarak sahadan mağlup ayrılan taraftı. Ama Beşiktaş gelecek müsabakalar adına hiç de olumlu bir tablo ortaya koyamadı.
Beşiktaş bu tempoyla ligi şampiyon olarak göğüsleyemez.
Avrupa kupalarında da gidemez. Dost acı söyler...

QUARESMA YARARLI DEĞİL
Beşiktaş'ın acil toparlanması lazım ama bugün kadroya baktığımda belki taraftarın gönlünde taht kurmuş Quaresma olabilir ama ben hem oyun anlayışıyla hem takım bütünlüğüyle baktığımda Quaresma'nın yararlı olduğunu düşünmüyorum. Kendini tatmin ediyor Quaresma. Aynı şekilde Gökhan Gönül de öyle. Bunlara Rhodolfo'yu da ekleyebilirim.
Bunlar başlıca saydıklarım. Beşiktaş kısacası tel tel dökülüyor. Acil toparlanması lazım.

MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Çok iyi oynamadı ama attığı gol çok klastı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Sahada çok az göründü. Yararlı değildi.

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