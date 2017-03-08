Ya eşimi mutlu edemezsem?
Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak içinde cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan silip at, eşinle mutlu olmaya bak.
Sık sık bademciklerim şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. Bunun zararı olur mu?
Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı 'antibiyotik direnci' dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz. Kullanılan antibiyotiğin tipine göre karaciğer veya böbrekler hassas veya zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir. Antibiyotik doktor vermeden kullanılmaması gereken önemli bir ilaç grubudur. Herkese zarar var. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin. Ayrıca gereksiz yere maddi zarara da neden olur.
Hocam 3 aydır midemde ekşime oluyor. Arkadaşlarım reflü olduğumu söylüyor. Doktora gitmedim. Çeşitli ilaçlarla geçiştirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Sizce de bu reflü olabilir mi? Ayrıca reflü gerçekten ne demek?
Reflünün kelime anlamı 'geriye kaçış' demektir. En sık rastlanan belirtilerinin başında ekşime ve yanma gelir. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime-ağrıyanma hissidir. Bu belirtilerden herhangi birinin varlığında reflü hastalığı teşhisi konulabilir. Bu şikayetler gece de olabilir ve hastayı uykudan uyandırabilir. Bununla beraber yutma zorluğu ve ağrılı yutma da reflü hastalığının belirtisidir. Doktor isteği ile ilaçlı yemek borusu mide filmi veya endoskopi gerekebilir. İhmal edersen şikayetler ve hastalığın derecesi artar. Kafana göre ilaç kullanma.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Ya eşimi mutlu edemezsem?
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