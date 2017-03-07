Kitle varsa doktora gidin...
Gebelikte omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla 'balık yağı' almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin % 33 den % 21'e azaldığı gösterilmiştir. Gebelikte EPA ve DHA alan annelerinin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu iddia edilmişse de ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yani en azından zararı yok.
Doktor Nafiz Bey meme ile ilgili verdiğiniz bilgilerden çok faydalandık. Karşı komşumun memesinde beze olmuş ama ağrısı yokmuş.
Ben önemli dedim ama siz ne dersiniz? Kadınların doktora başvurmasında memelerinde ağrı duymalarının da büyük önemi vardır. Meme kanserine bağlı kitlelerin 10'da 9'unun ağrısız olur. Ağrı olmayınca da hastaların 'kitle fark etmelerine rağmen' doktora gitmezler. Bu komşunuz için de böyle olmuş. Haydi, hemen muayene olmaya. Kitle varsa, ağrı yoksa mutlaka muayene her iki meme ultrasonu, gereğinde mamografi, gereğinde biyopsi gibi değerlendirmeler gerekebilir. Unutmadan memedeki kitlelerin yüzde 14-27'sinin mamografide görülemeyip yalnızca doktor muayenesinde saptanabileceği de unutulmamalıdır.
2 ay önce bana Crohn hastalığı teşhisi koydular. Ama daha perhiz yapmadım. Ne yapmalıyım?
Mutlaka bir kez diyetisyenle görüşün. Size yemek listesi oluştursun. Genel olarak yapılan tavsiyelere gelince; süt ishal yapabileceği için laktozsuz süt kullanın, acılı, baharatlı yiyeceklerden kaçının. Koyu çay, kahve tüketmeyin. Sebzeler pişmiş olmalı, elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli. Buğday, mısır, pirinç, turunçgiller, yoğurt, peynir, tereyağı ve sütle yapılan yiyecekler rahatsızlık verebilir. Ispanak, semizotu, kabak, bezelye, bamya, patates, havuç, taze fasulye gibi yumuşak sebzeler düşük posalı olduğu için çok tüketmeyin. Ozon tedavisinden de faydalanabilirsiniz.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kitle varsa doktora gidin...
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