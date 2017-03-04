Stres cinsel ilişkiyi etkiler
Eşlerin cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız, bedensel başka farklılıklar-şikayetler yoksa hemen bir hastalık düşünmeyiz. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda 'Menopoz dönemi' cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et. Sayıya bakma. Sayıları kafana takma. Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
67 yaşındayım. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. 'Tiroid hastalığı için tahlil yapalım' dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?
Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde Tiroid bezinin çalışması bozulabilir. İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda, ailesinde Tiroid hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, Romatoid Artrit, Persiniyöz Anemide, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, bazı ilaçları kullananlar (lityum, amiodaron ve interferon gibi) da şikayet olmadan da tahlil isteriz
Teyzemin oğlu 57 yaşında kalınbağırsak kanseri olmuş. İrsi dediler. Ne yaptırmam lazım?
Önce sakin ol. Olabilir demek olur demek değil. Sağlıklı kalmak için tedbir iyidir. Bunun için sıkıntı-evham- korku yapmak kötüdür. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Muayene ol. Dışkıda gizli kan testi ve bazı sana has testler yapılsın. Kalın bağırsağın içini görmek için kolonoskopi tetkiki yaptır. Yoksa en azından korkun geçmez. Bunun dışında bazı tetkikler de önerilebilir. Bu takip edildiğin doktorunun kararı olacak unutma...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Stres cinsel ilişkiyi etkiler
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