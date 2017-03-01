Cinsel isteksizlik yaşıyorum
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrodi, kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
2 haftalık gebeyim. 26 yaşındayım. Doktorum tahlil yaptırmadan folik asit takviyesi verdi. Kullanayım mı?
Folik asit test yapılmadan da önerilen bir gebelik takviyesidir. Gebelik başladıktan sonra folik asit ihtiyacı artar. Karşılanamazsa çocukta sinir sistemini ilgilendiren doğumsal hastalıklara neden olabilir. Testi yaptır, folik asit takviyesine doktorun önerdiği sürece devam et.
4 ay oldu, acıkınca elim ayağım titriyor. Doktorumla konuşarak şeker yüklemesi yaptırdım. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor. Kan şekerinin düşmesinin sebepleri nelerdir?
Yemekleri ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre yemek yemezsen, öğünlerde gerekenden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, 'şeker hastalığında' kullanılan ilaçların fazla miktarlarda ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir. Az az, sık sık yemek ye. Yeterince su içmeyi de unutma.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Cinsel isteksizlik yaşıyorum
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