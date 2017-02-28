Metabolizmayı hızlandırın
Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilirler. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahve vb. gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir.
41 yaşındayım. Adetim devam ediyor. Gözümde yanma vardı. Kuru göz teşhisi kondu. Bu kuru göz hastalığının nedenleri nelerdir? Ne yapmalıyım?
Gözyaşı salgısı, erkek ve kadınlarda, ilerleyen yaşla birlikte azalır. Ancak, kuru göz, özellikle menapoz sonrası kadınlarda sık görülür. Bunun dışında, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, anti-alerjik, antidepresan ilaçlar, uyku ilaçları ve alkol göz kuruluğuna neden olabilir. Ciddi kuru göz, ağız kuruluğu ile birlikte giden Sjögren Sendromu ile birlikte olabilir. Bu durumda, hastalarda, sıklıkla eklem romatizması olmak üzere, tüm vücut sistemlerini tutan bir bağışıklık sistemi (immün sistem) bozukluğu veya bağ dokusu hastalığı mevcuttur. Sjögren Sendromu, genellikle 50 yaş civarında kadınlarda görülür. Yukarıdakilerin dışında kimyasal yanıklar, cerrahiler ve burada detaylandırılmayacak başka birtakım hastalıklarda da kuru göz görülebilir. Düzenli olarak bir tek doktor takibinde kal.
Babamda kalın bağırsak balonu çıktı. Tarama yaptırın dediler. Saçmı bu taratalım. Ben mi anlamadım. Kalın bağırsak kanser taraması nedir? Yardımcı olur musunuz?
Bu tarama o tarama değil. Sana eksik ve farklı kelimelerle açıklama yapılmadığından böyle anlaman doğal. Tarama, aşikar hastalık belirtisi olmayan kişilerde bağırsak kanseri araştırması yapmayı içerir. Bunun amacı, polipleri, diğer bağırsak hastalıklarını şikayet başlamadan bulmak amacıyla yapılır. Ayrıca altta yatan hastalık kanser ise kanseri daha kolay tedavi edip iyileştirebileceği erken dönemde teşhis etmeye yarar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Metabolizmayı hızlandırın
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