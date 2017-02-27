Bel ağrısı ihmale gelmez
Bel fıtığı ihtimalin sürpriz değil. Eğilip doğrulurken, oturup kalkarken, eşya yük kaldırıp indirirken hep belimizi yanlış kullanıyoruz. Neredeyse herkes bel fıtığı. Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdaksı içeriğin omuriliğin bulunduğu kanala ya da sinir köklerinin üzerine taşması, pörtlemesi ile oluşur. Bu durumda hareketlerle artan, dinlenme ile azalan, ağrılar olur. Mekanik bel ağrısı, genellikle bel bölgesi kasları, kas lifleri ve eklem bağlarının aşırı zorlanması ya da sinirsel gerginlikler nedeniyle gelişir. Fıtık haricinde diskin dış tabakasında meydana küçük yırtıklar da şiddetli ağrıya yol açabilir. Fizik tedavi uzmanına git. 'İyileşti, geçti' deyip ihmal edersen ameliyatlık hale gelir.
Doktor bey 5 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
Doktor bey 5.5 aylık gebeyim. Tansiyonum büyük 12 küçük 8.5 çıktı. 'Tansiyona dikkat et' dediler. Bebeğe zarar verir mi?
Öncelikle korkma. Korku tansiyonu yükseltir. Tansiyon değerlerin büyük 14, küçük 9'u geçmemiş. Gebelikte 14/9'u geçen tansiyonlar anne-bebek için tehlike yaratır. Gebelikte tansiyon değerlerinin 140/90 mm Hg ve üzerinde bulunması ve bu yüksekliğin en az 4 saat aralıklarla en az 2 kere saptanmış olması gebelik hipertansiyonu olarak tanımlanmaktadır. Gebelikte hipertansiyonla birlikte idrarda normalin üstünde protein görülmesi (albüminüri) durumu ise 'preeklampsi'dir. İdrar tahlili yaptır. İdrarda protein (albuminüri) var mı baktır. Gereğinden fazla kilo alma. Her şeyi kafana takma. Aynı doktorda takipte kal.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Bel ağrısı ihmale gelmez
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