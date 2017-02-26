Uyku apnesi cinselliği etkiler
Bu anlattıklarına göre 'uyku apne' hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Sigarayı bırak ve kilo ver. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler. Dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
5 ay oldu belim ağrıyor. Kime sorsam herkes 'Bel fıtığı' diyor. İyi de yatarken ağrıyor, hareket ettikçe azalıyor. Başka bir durum olabilir mi? Spor bile yapmıyorum. 39 yaşında bel fıtığı olur mu?
Bel fıtığı her yaşta olabilir. Ama bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer. 3 aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, aniden değil, yavaş yavaş başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa, iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. Hemen bir iç hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına muayene ol. Mikropsuz iltihap tedavisi için ozondan faydalanabilirsin.
İlkokul öğretmeniyim. 35 yaşındayım. Sabah başlayan bel ağrılarım için 1.5 aydır doktora gidiyorum. Ankilozan Spondilit dediler. İnternetten baktım, anlamadım. Bu hastalık geçer mi?
Romatizmal hastalıklar, otoimmün yani bedenin kendi kendine zarar verdiği hastalıklardandır. Uyur, uyanır. Senin bir parçandır. Sana zarar vermesin yeter. Ankilozan Spondilit hastalığının tedavisi düzenli ve süreklidir. Çünkü bedeninde mikropsuz bir iltihap var. Bu nedenle tedavinin birinci adımı hem senin hem de ailenin hastalık ile ilgili bilgilendirilmesidir. Öncelikle sigara içiyorsan bırak. Takip ve tedavin romatoloji veya iç hastalıkları uzmanı gözetiminde devam etmelidir. Ankilozan Spondilit ömür boyu devam eder. Çeşitli ilaçlar kullanılır. Buna doktorun karar verir. Gereksiz ilaç kullanımı diğer iç organlarına zarar verebilir. Düzenli egzersizlerle yaşam kalitesi sağlanabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Uyku apnesi cinselliği etkiler
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