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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Şubat 2017, Cuma

Kortizon kullanan tuzdan kaçmalı

İltihaplı bağırsak hastalığım var. 6 aydır kortizon kullanmaya başladım. İyice şiştim. Beslenmeyle ilgisi var mı? Yemekte nelere dikkat edeyim?
Tabii ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Kortizon ve ağrı kesiciler mide yemek borusu ve bağırsakları zedeler. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvesi diye bilinen meyveleri sofranda bulundur. Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak ve karalahana), turpgiller (brokoli, Brüksel lahanası, lahana, vs.), koyu renkli ürünler (tatlı patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm) koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, fındık grubu (yer fıstığı hariç), tam tahıllar, çay, özellikle siyah, yeşil ve beyaz çaylar, soğuk sızma yağlar (özellikle zeytinyağı ve keten tohumu yağı), baharatlar (sarımsak, zencefil, zerdeçal, safran) gibi gıdalar romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır. Dengeli olarak tüketebilirsin.

Doktor bey. 31 yaşındayım. Son derece sağlıklıyım. Ailemde de şeker hastası yok. Ve ben ne yazık ki şekerli gıdaları çok seviyorum. Önüme gelen herkes, 'Şeker yeme şeker hastası olursun' diyor. Neden şekerli yemeyeyim ki?
Çünkü şekerli gıdalar hızla bağırsaklardan emilir. Ardından pankreas bezimiz hızla 'insülin' dediğimiz sıvıyı kana bırakır. Ve yine hızlı bir şekilde 'glikoz' dediğimiz 'kan şekeri' düşer. Yeniden ve hızlı bir şekilde açlık hissi başlar. Hızlı acıkmak istemiyorsak mümkün olduğu kadar şeker ve şekerli yiyecek-içecek tüketmemeliyiz. Bu kısır döngü bir süre sonra bizleri şeker hastası yapar. Çok şanslısın, önüne gelen herkes sana doğruyu söylemiş. Dinlemezsen önüne gelen şeker hapları, insülin veya diyetle ilgili bildiklerini de söyler. Patates, beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz şeker, işlenmiş meyve suları, muz (olgun), karpuz, krakerler, mısır cipsi, mısır gevreği gibi gıdalardan da sakınmak uygundur.
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