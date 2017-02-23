40 yaş altına mamografi olmaz

Nafiz bey, 36 yaşında bir bayanım. Meme taramam için mamografi yaptırmam uygun olur mu?

Öncelikle kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmeyin. Eğer şüpheli bir durum yoksa 40 yaş altı ve ortalama risk taşıyan kadınlar için genellikle mamografi önerilmemektedir. Ama şüpheli veya farklı bir durum varsa öncelikle doktor muayenesini öneririm. Kadın hastalıkları, iç hastalıkları veya genel cerrahi uzmanı muayenesi gerekir. Onların muayenesi sonrasında gerekli görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.



Eşimin pankreasında iltihap oldu. Hastaneden yeni çıktık. Beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor mu? Ne yapmalıyız?

Önemli olan pankreas bezinin kapasitesini zorlayacak gıdaları tek seferde ve çok miktarda tüketmemek. Özellikle pasta, çikolata, krema, kaymak, hamur tatlıları, yağlı börek, çörekler, susam, tahin, helvalar, yağlı yiyecekler, yağda kızartmalar, yağlı etler, yağlı tavuk, yağlı balık, sucuk, salam, sosis, pastırma, sakatatlar (karaciğer, böbrek, beyin vb.), hayvani ve katı yağlar, yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecek, alkollü içkiler, kuru yemişler, baharatlı yiyecekler, kepekli ekmek, kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut vb) gibi gıdalardan sakınması uygun olur.



Sigara içiyorum. Doktora gittim. Boru üfletip 'KOAH' olduğumu söylediler. Ama ben kiloluyum. Bu hastalığı yakalanmış olamam. Tekrar doktora gitmek istiyorum. Kime gitmeliyim?

Göğüs hastalıkları uzmanına git. O da KOAH derse nereye gidersin onu da düşün. Doktorun üflettiği boru muhtemelen Spirometre dediğimiz bir ölçüm cihazı. Spirometri, hasta bir borunun içine üflerken, solukla attığı havanın miktarı ve hızını ölçer. Daralmış veya tıkalı solunum yollarını değerlendirmek için uygulanır. Sana KOAH demiş diye üzülüp alınmışsın gibi geldi. Ne kadar sigara içtiğin, bunların Akciğeri nasıl etkilediği önemlidir. Şişmanda zayıfda KOAH olmuş olabilirsin. Şişmanlığını da düşünecek olursak sonraki adım iç hastalıkları uzman muayenesi.



