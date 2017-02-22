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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba

Ozon tedavisi güvenli yoldur

Nafiz hocam, babam ozon tedavisi yaptırmak istiyor. Ama damarları ince. Yine de ozon tedavisi yapılabilir mi? Damardan başka bir yolu yok mu?

Medikal ozon tedavisinin çeşitli uygulama yöntemleri vardır. Kişiye özel, doktor tarafından hazırlanan bir protokol ile uygulanır. Kan alınarak vakumlu bir cam şişede ozonlama yapılarak tekrar alındığı damar yolundan geri verilmesine 'Majör Otohemoterapi' denir. Ama ABD, Almanya başta olmak üzere en sık uygulanan metot makattan ozon tedavisi (Rektal İnsufilasyon) uygulamasıdır. Ağrısız, kolay, oldukça güvenilir bir metoddur. Bunun dışında kişinin damarından alınan kan enjektör içinde ozonlanarak kalça içine verilir. Bu işleme "Minör Otohemoterapi" deriz. Makat ve vajina yoluyla da ozon tedavisi uygulanır.
Bu yöntem oldukça kolay, rahat, emniyetlidir.
Torba uygulaması açık yaralara uygulanır.
Ozonlu krem, su, sauna, ozon ile bölgesel zayıflama diğer uygulama yollarıdır.

7 yıldır romatoid artrit hastasıyım. İlaçların yan etkileri çok yaşıyorum. Bana bir yol gösterir misiniz?

Romatoid Artrit dediğimiz romatizma hastalığı bedenin bağışıklık sisteminin kendi kendisine saldırdığı bir süreçtir.
Streste bu durum şiddetlenir. Hava durumu, iş yükü, uyku düzeni, beslenme gibi birçok durumdan da etkilenir. Genel tabirle uyur ve uyanır. İlaçlı tedaviye ek olarak yapılan manyetik alan tedavisi (PEMF therapy) yüz güldürücü sonuçlar verir. Doktorlarının bilgisi dahilinde bu tedaviyi yapan merkezlerde tedavi sürecini destekleyebilirsin.

Size Almanya'dan ulaşıyorum. Oğlum depresyonda çok şişmanladı. Son 1 yıldır memeleri şişti. Gerçi 2 ay önce ameliyat ettirdik. 18 yaşında olmasına rağmen kız arkadaş edinmekte isteksiz. Ne yapalım?

Önce sebepleri tespit etmek gerekir. Bu anlattıklarınıza bakarak öncelikle hormon sistemi değerlendirilmeli. Streste, depresyon ilaç kullanımında veya hipofiz dediğimiz bezin hastalıklarında 'prolaktin' hormonu miktarı artar. Aynen bu şikayetleri yapar. Meme ameliyatı kozmetik sonucu hızlıca değiştirse bile sebebi değiştirmez.
Prolaktin düzeyine baktırın. Ayrıca şeker metabolizması, kortizol düzeyi, cinsiyet hormonları, böbrek üstü bezlerinin de test edilmesi gerekir. Takip gerektiren süreçler olduğu için orada bir iç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji uzmanı bulun. Önce muayene olsun.
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