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  1. Anti-aging moda mı?
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 21 Şubat 2017, Salı

Siğillere dikkat!

34 yaşındayım. Evli bir kadınım. Eşime güveniyorum. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nereden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?
Siğillerin değerlendirilmesi gerekir. Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Mikrop herkeste siğile neden olmayabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir. Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.

27 yaşındayım. 5 aydır halsizlik şikâyetim vardı. Hastanede "Kemiklerin ince" dediler. D vitaminim eksik çıkmış. Bu yaşta neden D vitamini eksilir?
Güneş temasın yetersiz olabilir. Daha fazla güneşlen. Yemene içmene dikkat et. Gıdalarla yeterli miktarda D vitamini alman gerekir. D vitamininin bağırsaklardan yeterli emilmiyor olabilir. Özellikle bazı karaciğer veya böbrek hastalıklarında D vitamininin etkin haline dönemeyebilir. Bazı ilaçlar D vitamini eksikliği yapabilir. Doktorunu bırakma adım adım tedavi ve tetkik yapılacak.

2 aylık evliyim. Başından beri eşim sürekli olarak cinsel ilişkiye girmek istiyor. Son zamanlarda yeterince sertleşmeden boşalmaya başladım. Yoruldum mu? Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
Her şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa, cinsel taşkınlığa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine Nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.
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