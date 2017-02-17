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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 17 Şubat 2017, Cuma

Gerginliğin ilerisi depresyon

66 yaşındayım. Sürekli sinir ağrılarım var. Depresyon, panik atak diyorlar. Daha kötü oldum. 17 yaşından beri psikiyatri ilaçları içiyorum. Doktora sormadan bırakıyorum. Ne yapmalıyım?
Yüksek gerilim çoğu kez depresyonla karışabilir ve hatta depresyona neden olabilir. Bu uzun sürdüğünde neredeyse kişiliğiniz haline gelebilir. Bu da sizin günlük hayatınızı zorlaştırır. Güveniniz kalmaz. Kendi şikayetlerinizi düzenli olarak paylaşabileceğiniz bir iç hastalıkları uzmanı seçmeniz birinci adım olacaktır. Çünkü bu şikayetleri yapabilecek birçok iç hastalık olabilir. B vitamini eksikliği, sinir ucu iltihapları, esnek kalp kapakçığı, ritim düzensizliği, şeker düşüklüğü, kan tuz değişiklikleri gibi hastalıkların birlikteliği bu şikayetleri izah edebilir. Sıkıntı ve stresle baş edebilmek için psikolog desteği gerekirken iç hastalıklarını gözden kaçırmamanız gerekir.

26 yaşındayım. 8 ay önce evlendim. 6 aydır da tansiyonum yükseliyor. Babam da tansiyon var ama 59 yaşında, 'yaşlılık tansiyonu' dediler. 6-7 aydır doğum kontrol hapı içiyorum. Bu etkilemiş olabilir mi?
Tansiyon yükselmeleri her insanda olabilir. Hipertansiyon hastalığı dememiz için 140/90 mmhg üstünde sürekli yüksek kalması gerekir. Eğer tansiyon ölçümlerin 140/90 üzerinde sürekli yüksek ise 'hipertansiyon hastası olmuşsun' diyebiliriz. Ailede hipertansiyon hastası olması beden olarak yatkınlık ihtimali katar. Ancak doğum kontrol hapları tansiyon yüksekliğine neden olmuş olabilir. Ayrıca ilaç alma döneminde tansiyonun yükselmeye başlamasını da izah eden bir durum olur. Hipertansiyon, doğum kontrol hapı kullananlarda kullanmayanlara göre 2-3 kat daha yaygındır. Hipertansiyon gelişme riski, doğum kontrol hapı kullanma süresi ve yaşla birlikte artar. Daha erken dönemde etkilemişse doktorunuzla ve eşinizle görüşerek doğum kontrol yöntemi ve seçimi hakkında tekrar görüşmeniz gerekir.
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