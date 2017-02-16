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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 16 Şubat 2017, Perşembe

Menopozda fındık-fıstık tüketin

58 yaşında kadınım. 7 yıldır menopozdayım. 7 yıl öncesinden bu yana vajinal bölgede kızarıklık var. İlaçlar kullandım, geçmedi.
Bunun sebebi ne olabilir?
Menopoz sonrası kadınlarda vajinal kuruluk sık görülür. Buna bağlı tahriş, kızarıklık olabilir. Cinsel ilişkide ağrı da yaşanabilir. Mantar, alerji diğer ihtimaller olabilir. Dolayısıyla eğer vajinal kuruluk varsa tedavi edilmediğinde sonuç olarak kızarıklık devam edebilir. Sigara da kuruluğu arttırabilir. Çok hijyenik olsun diye gereğinden fazla temizleme uygulamaları kızarıklığı tekrarlatabilir. Şeker, troid hastalığı, mineral ve vitamin eksiklikleri de bu sonuçlara neden olabilir. Bir kez iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Soya fasulyesi, Antep fıstığı, kestane, ceviz, kaju, fındık, keten tohumu östrojeni desteklediğinden sofranda bulunsun. Ekmek olarak da çavdarı tercih etmelisin.

51 yaşında erkeğim. 2 sorum var. Biri 1.78 cm boyunda 105 kiloyum. Sürekli açlık hissediyorum. Nasıl önüne geçebilirim? İkincisi makat bölgemdeki kaşıntı. Bağırsak kurdu olabilir mi?
İlk sorunuzun cevabı şu: Kan şekeriniz düşüyor olabilir.
Bu da gereksiz ve çok kalorili beslenmeye neden olur. Sizi şişmanlatır. 75 gram glikoz ile şeker yükleme testini 5 ölçümle (0-30-60-120-180 dakikalarda glikoz ölçerek) test yapmalıyız.
Bu test ile değerlerinizi görme imkanımız olur. Troidin yetersiz çalışması da şişmanlatır. İç hastalıkları uzmanına görünün.
Makattaki kaşıntı parazitlerle ilgili olabilir. Mantar enfeksiyonu, fistül, kıl dönmesi, alerjilerde makat bölgesi kaşınabilir.

Doktor bey 1 aylık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı desteği de alayım mı?
Gebelikte Omega- 3 ya da daha yaygın bilinen adıyla 'balık yağı' almanın gebelik diyabeti, hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son 3 ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematüre doğum riskinin yüzde 33'ten yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Gebelikte EPA ve DHA alan annelerin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu iddia edilmişse de ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Yani en azından zararı yoktur.

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