Yol Durumu
  1. Baharatlı gıdalar çarpıntı yapar
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 14 Şubat 2017, Salı

35 yaşın altında mamografi önerilmiyor

4 ay önce kalp kapak ameliyatı oldum. Sonra kan sulandırıcı bir ilaç verdiler. Ağrı kesicileri dikkatli kullan dediler. Hangi ağrı kesicilere dikkat etmeliyim?

Kanamaları durduran trombositler ve pıhtılaşma faktörleridir. Warfarin dediğimiz ilaç pıhtılaşma faktörlerinin yapımını bozarken, aspirin ve NSAID (Non-steroid anti inflamatuar ilaçlar) dediğimiz ilaç grubu trombosit fonksiyonlarını bozarak etki ederler. Eğer bu ilaçlar Warfarin ile birlikte kullanılırsa tehlikeli kanamalar oluşabilir. Bu nedenle doktorunuzun bilgisi olmadan bu tür ilaçları kullanmamak gerekir. İçinde Asetil salisilik asit, ibuprofen, ketoprofen, naproksen içeren ilaçları alma. Bunun için ilaç içinden çıkan prospektüsleri oku. bu yazdıklarımızı not al.

Doktor Bey 31 yaşındayım. Sol mememde 1 ay önce şişlik oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

Panik yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar.
Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi, yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir.
35 yaşın altında da önerilmemektedir.
Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa, yaşınında gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir.
Doktorunun dediğini yap.

11 yıldır sigara içiyorum. Geçen gün öksürürken balgamımda kan gördüm. Doktora gitmeli miyim?

Kan nerden çıkarsa çıksın araştırılması gereken bir tespittir. Sigara bronşit yapıp kanlı balgama neden olabilir. Kalp kapak hastalıkları, tüberküloz, akciğer apse parazitleri, akciğer damar hastalıkları ve hatta kan kanserlerinin ilk şikayeti kanlı balgam olabilir.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar