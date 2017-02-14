35 yaşın altında mamografi önerilmiyor
Kanamaları durduran trombositler ve pıhtılaşma faktörleridir. Warfarin dediğimiz ilaç pıhtılaşma faktörlerinin yapımını bozarken, aspirin ve NSAID (Non-steroid anti inflamatuar ilaçlar) dediğimiz ilaç grubu trombosit fonksiyonlarını bozarak etki ederler. Eğer bu ilaçlar Warfarin ile birlikte kullanılırsa tehlikeli kanamalar oluşabilir. Bu nedenle doktorunuzun bilgisi olmadan bu tür ilaçları kullanmamak gerekir. İçinde Asetil salisilik asit, ibuprofen, ketoprofen, naproksen içeren ilaçları alma. Bunun için ilaç içinden çıkan prospektüsleri oku. bu yazdıklarımızı not al.
Doktor Bey 31 yaşındayım. Sol mememde 1 ay önce şişlik oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?
Panik yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar.
Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi, yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir.
35 yaşın altında da önerilmemektedir.
Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa, yaşınında gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir.
Doktorunun dediğini yap.
11 yıldır sigara içiyorum. Geçen gün öksürürken balgamımda kan gördüm. Doktora gitmeli miyim?
Kan nerden çıkarsa çıksın araştırılması gereken bir tespittir. Sigara bronşit yapıp kanlı balgama neden olabilir. Kalp kapak hastalıkları, tüberküloz, akciğer apse parazitleri, akciğer damar hastalıkları ve hatta kan kanserlerinin ilk şikayeti kanlı balgam olabilir.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- 35 yaşın altında mamografi önerilmiyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Baharatlı gıdalar çarpıntı yapar 13 Şubat 2017, Pazartesi Sık sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim? Çay, kahve, sigara...
- Eşimle birlikte olamıyoruz 12 Şubat 2017, Pazar 31 yaşındayım 3 ay önce evlendik. Eşimle ne zaman beraber olsak 'çok ağrıdı' dediği için bırakıyoruz. Düğünden...
- Cinsel ilişkinin sıklığı önemli 11 Şubat 2017, Cumartesi 28 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Haftada 3, 4, 5 kez ilişkimiz oluyor. Benim bazı ilişkiden sonra ara sıra menim...
- Şeker hastaları ayağına iyi bakmalı 09 Şubat 2017, Perşembe Doktor bey 4 aylık şeker hastasıyım. Ayakkabıcım, 'Ayaklarına iyi bak yoksa kesilir' dedi. Huzursuz oldum. Ne...
- Kulak çınlamasını ciddiye alın 08 Şubat 2017, Çarşamba Doktor bey yaşım 60. Yaklaşık 8 aydır kulağım çınlıyor. Bunun sebebi nedir? Doktora gitmeli miyim? Kulak çınlamasına...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
- Baharatlı gıdalar çarpıntı yapar
- Eşimle birlikte olamıyoruz
- Cinsel ilişkinin sıklığı önemli
- Şeker hastaları ayağına iyi bakmalı
- Kulak çınlamasını ciddiye alın
- Uyku apnesi, cinsel hayatı da vuruyor
- Kolesterol cinselliği etkiler mi?
- Her sıkıntı depresyon değil
- Depresyon ilacı cinselliği etkiler
- Eşler arasında ayıp olmaz!