Baharatlı gıdalar çarpıntı yapar
Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcaksoğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.
Hocam babama 'orta seviyede damar sertliği var' dediler. Felç-kalp krizi geçirebilirmiş. Hap verdiler ama bunun kesin tedavisi yokmu?
Tıkayıcı damar hastalığı gerek yaşa bağlı damar sertliğinden gerekse alışkanlıklarımızdan ve gerekse de altta yatan başka hastalıklardan kaynaklanır. Hali hazır tam damar tıkanmasına bağlı bir hastalık olmadan tedbir alınması önemlidir.
Kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçlar, damar tıkanmasının ihtimal sebeplerine, örneğin çok yüksek kolesterol düzeylerine göre verilen ilaçlar, stres, tansiyon yükseklik kontrolü yapan ilaçlar tedbir olarak verilebilir. Düzenli uyku, yemek önemlidir. İdrar rengini berrak tutacak kadar su içmek şarttır. Hareketli yaşam olmazsa olmaz altın kuraldır.
Bunlara dikkat edip vakitlice kontrollerini yaptırması yeterli tedbir demektir.
Eşim 23 yaşında. Adetleri gecikmeli oluyor. Bir de doktora gitmiyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyor. Utandığı için mi korktuğundan mı gitmek istemiyor anlamadım. Adetlerindeki gecikmenin sebebi ne olabilir? Sancısı da yokmuş.
Adet kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. Kalıcı sıkıntılar olmaması için erken muayene ve tetkik önemli. Bu yüzden ihmale gelmez; doktora gidin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Baharatlı gıdalar çarpıntı yapar
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