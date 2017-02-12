Eşimle birlikte olamıyoruz
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani 'cinsel ilişki ağrısı' denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.
Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.
Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et.
66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. 'Prostat büyümüş' dediler. Önceden de kum döküyordum. Acaba kum dökmek prostatı büyütür mü?
Hayır büyütmez.
Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve 'kum dökme' diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.
Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine.
Ağzımın içi sık sık yara oluyor. 3 yıla yakındır 2 ayda bir bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?
Ağız içi aft, yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir.
Vitamin-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli rahatsızlıklar da görülebilir.
Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, sedimentasyon, hamogram, Total IGE tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara varken doktor görmeli. Bir kez cildiye uzmanı 'Pikür testi' dediğimiz behçet hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Sebze, meyve ve kuruyemişten uzak kalma.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşimle birlikte olamıyoruz
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