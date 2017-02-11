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  1. Şeker hastaları ayağına iyi bakmalı
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi

Cinsel ilişkinin sıklığı önemli

28 yaşındayım. 3 aylık evliyim. Haftada 3, 4, 5 kez ilişkimiz oluyor. Benim bazı ilişkiden sonra ara sıra menim gelmiyor. Sonra geliyor. Korkmaya başladım. Neye baktırmalıyım?

Özellikle genç erkeklerde sık cinsel ilişkiler sende olduğu gibi sperm veya meni azalmasına neden olabilir. 'Kuru orgazm' denilen bu durumda orgazm sonrası meni gelmemesi söz konusu olabilir. En iyi ilacı cinsel perhizdir. Cinsel ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Kalıcı rahatsızlıklarda bazen normal, bazen hiç meni gelmemesi pek sık rastlanmaz.
Bununla beraber idrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, şeker ve hipertansiyon hastalıkları ve tedavilerinde, çeşitli prostat operasyonlarından sonra, testosteron hormon eksikliklerinde de bu şikayet gelişebilir.
Sorun devam ederse üroloji uzmanına muayene ol.

Nafiz Bey 45 yaşındayım. Erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

Başlayabilir. Özellikle sigara ve alkol kullananlar, romatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi bulunanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları içenler, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlarda 50 yaşından önce kemik erimesi yaşanabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Tedbirinizi alalım.

Doktor bey 3 ay önce kalp krizi geçirdim. Hastanede yatarken şekerim yüksekti. 'Sonra düşer' dediler. Geçen hafta tekrar ölçtürdüm yine yüksek çıktı. Büyük kalın bir hap vardı kardeşimin. Onu almaya başladım. Şimdi daha iyi. Rapor çıkartayım mı?

Ne raporu dur bakalım. Önce sen sana zarar verdin mi? Kalp krizi geçirenlerde bu tip ilaçlardan sakınırız. Sen ilacı almayı bırak.
Şeker hastalığında ilk hedefimiz kan şekerinin yükselmemesidir.
Bunu da kişiye özel hazırlanan perhiz listesiyle başarabiliriz. Yani önce iç hastalıkları uzmanına, sonra diyet uzmanına gideceksin.
İdrarda mikroalbuminüri, göz dibi muayenesi yapılacak. Sonra ilaç tedavin düzenlenecek. Bu mangal değil ya, 'kendin pişir kendin ye' diyemiyoruz.

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