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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 09 Şubat 2017, Perşembe

Şeker hastaları ayağına iyi bakmalı

Doktor bey 4 aylık şeker hastasıyım. Ayakkabıcım, 'Ayaklarına iyi bak yoksa kesilir' dedi. Huzursuz oldum. Ne yapayım?

Ayak bakımı şeker hastaları için çok önemlidir. İyi bilmeli iyi bakmalısın. Günlük ayak muayenesi yapmalısın.
Ayaklarını her gün kontrol et.
Kontrol sırasında ayaklarının taban kısmını görebilmek için ayna kullan. Ayaklarında oluşan en ufak bir çatlak veya yarayı mutlaka doktoruna veya diyabet hemşirene göster. Ayak cildin hasarsız ve yumuşak olmalıdır.
Ayağında tekrarlayan nasırların oluşmamasına dikkat et.
Tırnaklarının etrafında kızarıklık ve şişlik görürsen doktoruna başvur.

Hocam bel ağrım var. 2 aydır geçmiyor. 'Bel fıtığı' dediler. ama benim ağrım sabah kalkmadan başlıyor, hareket ettikçe azalıyor. 37 yaşında bel fıtığı nasıl olur?

Bel fıtığının yaşla ilgisi olmaz.
Her yaşta olabilir ama bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer. 3 aydan uzun süren istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, aniden değil yavaş yavaş başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. Hemen bir iç hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına muayene ol.

3.5 ay önce evlendim. Sıkıntım şu ki, eşimle birlikte olunca çabucak bitiyorum. Bir de o zaman çok acı çekiyorum. Canım yanıyor. Bu neden olabilir?

Boşalma sonrası meydana gelen acı şikayeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık, prostat hastalıklarında görülebilir.
Yani üroloji uzman muayenesi olman gerekir. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır. Gerilim, korku, kaygı, aşırı heyecan, aşırı duygusallık, cinsel ilişkiye girilen ortama ait güvensiz şartlar, eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu da bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle. Gerekirse tekrar görüşelim.

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