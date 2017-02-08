Yol Durumu
  1. Uyku apnesi, cinsel hayatı da vuruyor
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba

Kulak çınlamasını ciddiye alın

Doktor bey yaşım 60. Yaklaşık 8 aydır kulağım çınlıyor. Bunun sebebi nedir? Doktora gitmeli miyim?

Kulak çınlamasına tıpta 'tinnitus' deniyor. Hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları muhakkak araştırılmalıdır.
Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması aspirin, digoksin ve streptomisin gibi ilaçların intoksikasyon belirtisi ve akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Yani mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olarak şikayetin kaynağını araştırmaya başlamalısınız. Tinnitus hastalığının takibi ve tedavisi uzun ve meşakkatlidir. Manyetik alan tedavisinden son zamanlarda umut vermektedir. Gerekirse bu tedavi için etraftaki merkezleri araştırın.

Sayın hocam, kilo vermek istiyorum ama ne yapsam şekerden vazgeçemiyorum. Simitte de şeker varmış. Doğru mu?

Karbonhidrat grubu dediğimiz gıdaların kan glikozunu arttırıcı etkileri fazladır.
Şekere denk gıdalar diye yenilmesi kısıtlanır.
Bütün gün yarım simit yersen sorun olmaz.
Zaten toplam olarak şeker tüketiminin günde kadınlarda 1 yemek kaşığı, erkeklerde 2-3 yemek kaşığını aşmaması gerekir. Aşarsa hastalık riskleri başlar. 3 tatlı bisküvi 1.5 yemek kaşığı şekere, 50 gram cips 2 yemek kaşığı şekere denktir.
Gün içinde yediklerimizi ona göre ayarlarsak sıkıntı, hastalık olmaz.

Doktor bey kızım bir yıl önce 13 yaşında adet görmeye başladı. Başı çok ağrıyor. Bunun regl olmasıyla ilgisi var mı?

Özellikle kız çocuklarında adet kanamaları demir eksikliğine neden olabilir.
Ayrıca B12, folik asit gibi kan yapımına faydalı vitamin eksikliklerinde anemi yani kansızlık olabilir. Bu da öğrenmeyi, dikkati azaltır. Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrıları yapabilir. Uzun sürerse ve ya ileri seviyede kansızlığa neden olursa öğrenme ve okul başarısı bozulur. Demir veya eksikliği olan vitaminlerle başarılı tedaviler yapılır. Aksi takdirde dersine çalışmıyor, aklı bir karış havada gibi gerçek olmayan yakıştırmalarla ömürler törpülenir. Kan sayımı yaptırın. kansızlık varsa demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, B12 vitamini, folik asit düzeyi testleri yapılabilir.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar