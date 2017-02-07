Yol Durumu
  1. Kolesterol cinselliği etkiler mi?
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 07 Şubat 2017, Salı

Uyku apnesi, cinsel hayatı da vuruyor

Hocam biraz şişmanım, sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca eşimle münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?

Bu anlattıklarına göre "Uyku Apne" hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.
Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.

3 aydır şeker hastalığım var. İlaca başladım. Bazen aniden kan ter içinde kalıyorum. Şekerimi ölçtürdüm. Bazen 70 bazen de 82 çıktı. Yani yüksek değil. Ne yapmam gerekir?

Bu anlattığın şikayetler, şeker düzeyinin düştüğü zamanlarda olabilir. Zaten ölçümlerinde düşük çıkmış. Hipoglisemi oluşmasını önlemek için egzersizi yemeklerden 1-2 saat sonra yap. Kan şekeriniz 80 mg/dl'nin altında ise egzersize başlama. Kan şekerinizin durumuna göre ilaç tedavisini yeniden doktorunla düzenle.
Aç karnına alkol alma. Perhize uymadan ilaç kullanırsan gereğinden fazla kan şekerin düşebilir. Sürekli dengesiz bir şekerin olur. Sürekli şikayetlerin olur. Yani perhiz yapmayan şeker hastası iflah olmaz.

19 yaşındayım. 2 yıldır adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. "Beraber içilmez" dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?

Kafamıza göre ilaç kullanmayalım.
Antiasit diye bilinen, mide şikayetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikayeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir.
Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar