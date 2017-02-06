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  1. Her sıkıntı depresyon değil
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi

Kolesterol cinselliği etkiler mi?

3 ay önce kolesterolümü ölçtürdüm. Yüksek çıktı. Bir de 3 aydır sertleşme sorunu yaşıyorum. Kolesterol mü bu işi yapıyor?
Hayır, kolesterol yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, troid hormon bozuklukları, kan şeker düzensizlikleri, cinsiyet hormon bozuklukları, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlerle ereksiyon sorunu olabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı ve veya psikiyatri, psikoloji uzmanı devreye girebilir.

Endoskopi olacağım. Kolonoskopide annem ishal yapıcı ilaçlar içmişti. Ben de bu ilaçları kullanacak mıyım? Ona göre işten izin alacağım.
Endoskopi merkezinden alacağınız randevu saatine ve tarihine göre gereken hazırlıklar uygulanacak. Ayrıca sizin muayene ve değerlendirilmenize göre size has bir hazırlık tavsiye edilecek. Panik yapmayın. Muayenenizin yapılacağı günden bir gün önceki akşam hafif bir sulu yemek yiyebilirsiniz. Daha sonra hiçbir şey yiyilip içilmez. İşlem tarihinden bir gün öncesinden itibaren antiasit ilaçlar kullanmayın.Yanınızda size yardımcı olabilecek bir kişi bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Doktor bey 4 aydır adetlerim düzensiz. Ama başka bir şikayetim yok. Bu düzensizlik ne kadar daha devam ederse doktora gideyim?
Eğer ateş, karın ağrısı ve fazla miktarda kanama ile birlikte baş dönmesi ve baygınlık gibi şikayetler eşlik ediyorsa şu ana kadar doktora gitmemeniz hata olmuş demektir. Gerek hormonal, gerek çeşitli sistemik hastalıklar-kullanılan ilaçlar gerekse yumurtalıkların hastalıklarında adet düzensizliği olur. İleri tanı ve tedavi için yine doktorunuza başvurmanız gerekir. Doktora gittiğinizde son adet tarihinizi biliyor olmalısınız. Hadi hemen en kısa sürede muayene olmaya...
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