Her sıkıntı depresyon değil
Böbrek üstü bezi çok çalışırsa bedenimiz çabuk yorulur. Kan şeker dengemiz, tansiyonumuz, midemiz olumsuz etkilenir. Zor öğrenip kolay unuturuz. Bunlara dikkat et. Hemen depresyon ilaçlarına sarılma. Her sıkıntı depresyon değildir. Altından kalkamazsan doktorun sana ilaç verir. Başına gelenlerle mücadele etmeyi öğren. Ispanak, soya fasulyesi, süt ve ürünleri, yumurta, et, balık, su, ceviz, badem, fındık tüketimi gerimi azaltan beslenme şekilleridir.
52 yaşındayım. Meme kanserinden korunmak için meme grafisi çektirmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?
Öncelikle bir doktora başvurun. Sizin için planları ve takipleri düzenlesin. Meme kanserinin erken tanısında mamografinin kaliteli çekilmesi çok önemlidir. Düşük kalitede mamografi çekimlerinde meme içindeki yoğunluk seçilemeyebilir. Kanser varsa tanı konulamayabilir. Bu nedenle meme kanserinin erken tanısı için rutin kontrollerde dijital mamografiler kullanılmalıdır. Bu değişimlerin kanserleşmeden hemen önceki hali, dijital mamografiler sayesinde yakalanabilir. Doktorun seni yönlendirecektir.
Doktor bey 24 haftalık gebeyim. Şeker yüklemesi yaptılar. 155 çıktı. Acaba ben şeker hastası mı oldum?
Gebeliğin 24. haftasında önce 50 gram glikozla yükleme testi yapılır. Gerekirse yani kan şekeri 140-180 arasında çıkarsa 75 gram glikozla yükleme testi tekrar yapılır. Açlık kan glikoz ölçümü 95, 1 saat tokluk kan glikozu 180, 2'nci saat tokluk kan glikozu 155 üstündeyse 'gebeliğe bağlı diyabetes mellitus' diyoruz. Yani gebelik şekeri diyoruz. Anlattıklarında bazı bilgiler eksik. Kaç gram glikozla yükleme yapıldığı, kaçıncı saat değerinin 155 olduğunu yazmadığından tam bir bilgi vermek doğru olmaz. Ancak kan şekerin her halükarda yüksek. Mutlaka diyet uzmanından tedavi diyeti almalı ve uygulamalısın. Gerekirse insülin kullanılabilir. Bunda da korkacak bir şey yok.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Her sıkıntı depresyon değil
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