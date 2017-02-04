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  1. Eşler arasında ayıp olmaz!
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi

Depresyon ilacı cinselliği etkiler

İşim sıkıntılı. 5 aydır depresyon ilacı içiyorum. Hayatım istediğim gibi gitmiyor. Son 1 aydır sertleşme sorunum başladı. Eşim başka kadın olduğundan şüphelendi. Kahroldum. Lütfen bir yol gösterin.
Hem stres hem de depresyon ilaçları sertleşme sorunu yapar. Bu hastaların yaklaşık yüzde 25'inden çeşitli ilaçlar sorumludur. Bunlar genellikle anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları, tansiyon ilaçları, ağrı ilaçları ve prostat kanserinde kullanılan ilaçlardır. Antihistaminikler ve depresyon ilaçları da sorunlara neden olabilir. Simetidin, ketokonazol, barbitüratlar, sedatifler, trankilizanlar, alkol, uyuşturucular ve tütün gibi etkenler de bu sıkıntıya neden olabilir. Eşin hemen kendisi için en kötü ihtimali söylemiş. Oldukça cesur ve dürüst davranmış, mutlu ol. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş. Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.

Özel hayatım allak bulak. 2 aydır bunalımdayım. Stres ilacı içiyorum. 2 gün önce tansiyonum fırladı. Önce ruhum şimdi de bedenim karıştı. Bana bir çare lütfen...
Önce panik yapma. Hipertansiyon yüksek gerilim demek. Uyku düzenibeslenme- sakinlik bozulursa hipertansiyon başlayabilir. Her tansiyonu yükselen hipertansiyon hastası olmaz. Tansiyonunu şikayetin yokken bile ölçtür. Mutlaka düzenli takibine girebileceğin bir doktor bul. Ayrıca bazı gıdalar bazı depresyon ilaçları ile alınırsa aniden tansiyonu yükseltebilir. İçinde 'Tiramin' bulunan eski peynirler, sosis-sucuk, tavuk ve dana ciğeri, turşulanmış ringa balığı, incir, bakla, avokado, soya sosu, lahana turşusu tüketilmemelidir.

7 yıldır şeker hastasıyım. 'Gözü bozar bu şeker' diyorlar. Göz hasarım olup olmadığını nasıl anlarım?
Kan şekeri düzensiz yükselirse göz damarları bozulabilir. Göze ait çeşitli kısımlarda yüksek şekere bağlı farklı bozukluklar ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda hiçbir belirti olmayabilir. Bulanık ve çift görme, yanıp sönen ışıklar ve renksiz noktalar, gözde koyu renkli uçuşan noktalar, tek ya da her iki gözde ağrı ve basınç hissi, gözlerin dış kenarlarında kalan yerleri görmede zorlanma şikayetleri olabilir. Şeker hastaları şikayetleri olmasa bile her 6 ayda bir kez göz muayenesi olmalılar.

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