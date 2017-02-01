Eşler arasında ayıp olmaz!
Eşler arasında ayıp diye bir şey olmaz.
Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6'ncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kadınların sadece hormonları değil, sosyal yapısı ve pozisyonu da değiştiğinden başlangıçta tedirginlik yaşanabilir. Hamilelik sırasında alınan fazla kilolar kadının psikolojisini olumsuz etkiler. Böyle bir durumda doğumu izleyen 6'ncı haftadan sonra ciddi bir egzersiz programı ve emzirmeyi takiben uygulanacak profesyonel diyetler yarar sağlayabilir. Ayrıca tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla ve gayretle devam edin. Bebeğe de zarar vermez.
Hocam babamda kilo kaybı, kabızlık vardı. Kalın bağırsak ve makatta kanser bulundu. 'Ameliyatı tehlikeli' diyorlar. Sadece kanser olduğu için mi tehlikeli?
Kanser ve ilgili ameliyatlar her zaman artmış sıkıntılara, risklere sahiptir. Bu ameliyatta birbirine dikilen mide ve bağırsak bölümleri arasındaki bağlantı kendiliğinden açılabilir ve karın zarı iltihaplarına yol açabilir. Bu durum hayati tehlike yaratabilir, tekrar ameliyat, yoğun bakım tedavisi gerektirebilir ve maalesef ölümle sonuçlanabilir. Ameliyatta mide, pankreas, oniki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve yolları, dalak, üreter, böbrek, mesane, prostat, üretra, seminal veziküller gibi organ yaralanmaları olabilir ve bu yaralanmalar ek müdahaleler gerektirebilir.
Çünkü ameliyatın yapıldığı bölge oldukça geniş bir bölge. Bugünkü koşullarda torba takılması gerekecektir. Tümör çıkarılırken pelvis içinde ciddi kanamalar olabilir.
Bu kanamalar ölümcül olabileceği gibi, durdurulabilmesi için içeriye yabancı cisimler (kompres) yerleştirilmesi ve sonrasında bir dizi ameliyat daha yapılması gerekebilir. Yani çeşitli tehlikeli ve ağır durum ihtimalleri maalesef var.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşler arasında ayıp olmaz!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gebelikte ağrı kesici tehlikesi 31 Ocak 2017, Salı Doktor bey, kızım 2 aylık gebe. Bel ağrısı için halk arasında sıkça tercih edilen ağrı kesiciyi kullanabilir mi? Hayır....
- Ağız kokusuna doğal gargara 30 Ocak 2017, Pazartesi 27 yaşında garsonum. 3 aydır hayatım zehir oldu. Ağzım kötü kokuyor. Birkaç doktora gittim, geçmedi. Ne yapabilirim? Önce...
- Doğum kontrol hapı tansiyonu yükseltir 29 Ocak 2017, Pazar 25 yaşındayım. 5 ay önce evlendim. 5 aydır tansiyonum yükseliyor. Babamda da tansiyon var. 60 yaşında başladığı...
- Haplar iğnenin yerini tutmaz 28 Ocak 2017, Cumartesi Babam midesinden ameliyat oldu. Kanser nedeniyle yarısını aldılar. 'Bundan sonra B vitamini kullanması gerekiyor'...
- Her basurun tedavisi başka 27 Ocak 2017, Cuma Sık sık kabız oluyorum. 1 hafta önce makatımdan kan geldi. Temizlenirken de elime beze geldi. Galiba basur oldum....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri