Gebelikte ağrı kesici tehlikesi
Hayır. İçme. Bahsettiğiniz ağrı kesici, gebeliğin son üç ayında kullanılmamalıdır. Çünkü "Metamizol" dediğimiz o ağrı kesicinin etkili olan maddesi bebeğin kalbinin gelişimini etkileyebilir. Kalbin yapısını bozabilir. Ayrıca doğumdan sonra kanama hastalıklarına neden olabilir. Bu yüzden doktorunun önerdiği diğer ağrı kesicileri kullanman gerekir. Yani seni takip eden doğum uzmanına git. Şikayetini anlat. Sana uygun olan, gebelikte kullanılabilen ağrı kesici ilaçlardan reçeteye yazsın.
Doktor bey, ben sık sık bademcik oluyorum. Antibiyotik çok içiyorum bir sakıncası var mı?
Antibiyotiklere karşı direnç gelişebilir. Enfeksiyonların tedavisi sırasında bakteriler antibiyotiğin etkilerinden korunmak için kendi kendini koruyucu yollar bulurlar. Bunun sonucunda enfeksiyon tedavisinde antibiyotik tedavisi yetersiz kalır ve bu duruma "Antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi" denir. Bu nedenle doğru antibiyotik kullanımı çok önemlidir. Antibiyotik kullanımının mutlaka doktor kontrolü altında olması, virüslerin neden olduğu grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda antibiyotiklerin kesinlikle kullanılmaması, eczanelerden rastgele antibiyotik satın alınmaması gerekmektedir.
Doktor bey 47 yaşında 2 çocuklu bir kadınım. Düzensiz adet kanamalarım devam ediyor. Tahlil yaptırdık normal geldi. Daha sonuçları göstermedim. Başka bir şey istenir mi yoksa tahlile bakıp normal mi derler?
Tahliller normal sınırlar içindeyse tabii ki 'Normal' derler. Ancak bu hastalık olmadığı anlamına gelmez. Tabi hangi tahlillerin istendiğini bilmiyoruz. Adım adım istekler yapılabilir. Özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda kanser ihtimalini değerlendirmek ya da ekarte etmek amacıyla yapılan rahim veya rahim ağzı biopsisi gibi patolojik testler de istenebilir. Aynı doktorda takibini sürdür. Hormonal değerlerin normal çıkmasına rağmen, hastalık yok iken de geçici adet düzensizlikleri görülebilir. Önemli olan adım adım gerekenleri yapmaktır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Gebelikte ağrı kesici tehlikesi
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