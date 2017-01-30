Ağız kokusuna doğal gargara
Önce panik yapmamalısın. Ağız içi temizliği yapmalısın. Reflü, burun, boğaz hastalıkları, şeker hastalığı, yemek borusu hastalıkları ağız kokusu yapar. Alkol, soğan, sarımsak alımı sonrası da ağız kokuları oluşur. Sigara, açlık halinde de ağız kokusu görülür. Yani önce iyisi mi iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Yemeklerden sonra dişlerini ve dilini fırçala. Diş ipi kullan. Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi etmezsen koku tekrarlar. Sık sık 3 yemek kaşığı limon, yarım çay kaşığı tuz, bir bardak suyla tamamlayıp günde 2 kere gargara yap. Çok uğraştırıyor dersen 1 su bardağı su içine 1 çay kaşığı karbonat koy. Sabah 1 akşam bir kere gargara yap.
Kardeşimin mide ilacını kullandım. Midem rahatladı ama sertleşme sorunu başladı. 34 yaşındayım, işten ayrıldım. Stres erkekliği etkiler mi?
Her türlü gerilim bedenin çalışmasını etkiler. İşini kaybetmek sosyal hayattaki iktidarını kaybetmek gibi hissedilirse cinsel hayattaki iktidarın da etkilenir. Her işte bir hayır vardır dersen bedenini korursun. Moral bozacağına yeni çareler, çözümler ararsın. Ayrıca mide ilacı diye bilinen ilaçlar yan etki olarak sertleşmede azalma yapabilir. İlaç almaya başladıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü şikayette aldığınız ilacın yan etkileri ihtimali akla gelir. O ilacı kes. İç hastalıkları uzmanını bul ve tedaviye başla.
33 yaşındayım. Evliyim, 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Şeker hastasıyım. Ne yapmalıyım?
Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz-su-hareket-düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde beklenen olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntı-korku-kaygıdır. Bunun üstüne yorgunluk, uykusuzluk, ispatlama çabası, isteksizlikte eklenince 3 tane hap yutsan nafile. Zaten 3 tane hapta yutulmaz. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Ağız kokusuna doğal gargara
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