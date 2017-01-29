Doğum kontrol hapı tansiyonu yükseltir
Eğer ölçümlerin 140/90 üzerinde sürekli yüksek ise hipertansiyon hastası olmuşsun diyebiliriz. Ailede hipertansiyon hastası olması beden olarak yatkınlık ihtimali katar. Ancak doğum kontrol hapları tansiyon yüksekliğine neden olmuş olabilir. Ayrıca ilaç alma döneminde tansiyonun yükselmeye başlamasını da izah eden bir durum olur. Hipertansiyon, doğum kontrol hapı kullananlarda kullanmayanlara göre 2-3 kat daha yaygındır. Hipertansiyon gelişme riski, doğum kontrol hapı kullanma süresi ve yaşla artar. Erken dönemde etkilemişse doktorunuzla ve eşinizle doğum kontrol seçimi hakkında tekrar görüşmelisiniz.
Önce boynum, sonra boğazım ağrıdı. Ateşim de çıkınca doktora gittim. 'Guatr bezin iltihaplanmış' dediler. 1 aydır ilaç kullanıyorum iyileşemedim.
Muhtemelen troidit dediğimiz bir hastalığa yakalanmışsın. Troid bezi mikroplu veya mikropsuz olarak iltihaplanır. İyileşmesi 3-6 ayı bile bulabilir. Bu arada ateş yükselmeleri, troid hormon düzeyleri artıp azalabilir. Önemli olan belli aralıklarla TSH, FT+, Anti TPO, Anti TG, Haemogram, CRP gibi testlerin ve muayene bulgularının tekrarıdır. Tahlil sonuçlarına göre ilaç tedavileri yeniden düzenlenebilir.
59 yaşındayım. 6 aydır kulağım çınlıyor. Doktora gitmek gerekir mi?
Kulak çınlamasına tıpta 'Tinnitus' diyoruz. Hastanın herhangi bir dış uyaran olmadan ses işitmesi halidir. Tek taraflı kulak çınlamaları muhakkak araştırılmalıdır. Altından tümör çıkabilir. Bu patolojilerin varlığı odiolojik testlerle ortaya konulsa bile kesin tanı ancak BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile konabilir. Kulak çınlaması aspirin, digoksin ve streptomisin gibi ilaçların intoksikasyon belirtisi ve akustik travmaya bağlı işitme kayıplarının ilk bulgusu olabilir. Yani mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olarak şikayetin kaynağını araştırmaya başlamalısınız.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Doğum kontrol hapı tansiyonu yükseltir
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