Haplar iğnenin yerini tutmaz
Olmaz. B vitamini gıdayla mideye gelir. Midenin ürettiği 2 ayrı maddeyle birleşerek bağırsaklardan emilebilir. Mide ameliyatı nedeniyle bu maddelerin yapımı azalabilir. İçeceği hapta yeterince emilme gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle babanız mutlaka kalçadan veya damar yoluyla B vitamini kullanmalı. Yoksa kansızlık dahil bir çok rahatsızlığı olabilir. İğne fobisini yenmesi için sizin kendisine destek olmanız gerekecektir. Bunun fazla can yakmadığını söyleyip, ikna etmeye çalışmanız, iyileşme sürecine katkı sağlar.
Sayın hocam ben 65 yaşındayım. Dişlerim takma. Ama dişim var gibi çenem ağrıyor. Takma dişlerimle ilgili olabilir mi?
Eğer takma diş proteziniz mekanik olarak çene kemiklerine zarar verecek hale gelmişse bu mümkün olabilir. Ayrıca kemik erimesi açısından, çene eklemi açısından, romatizmal hastalıklar açısından da tahlil ve muayene gerekir. Etraftan, "Çok konuşma, çenen o yüzden ağrıyor" diyenler çıkabilir. Sadece susmak işi çözmez. Bu yüzden durumun ihmale gelmez. En kısa sürede bir diş hekimine görünüp şikayetlerini anlatmalı, gerekli tedaviyi almalısınız. Aksi halde sıkıntılar sürer.
67 yaşındayım. Maşallah turp gibiyim. Böbreklerim iyi çalışıyor. Gece bile sık sık idrara çıkıyorum. Damat yine de doktora gitmemi istiyor. Sizce de doktora gitmeme gerek var mı?
Bence damadı kırma. Davete icabet etmek iyidir. Ayrıca sık sık idrara gitmek prostat bezinin büyümesine, idrar kesesinin yani mesanenin hastalıklarına, uzun süren idrar yolu enfeksiyonlarına ve hatta şeker hastalığına bile bağlı olabilir. Bu ciddi hastalıkları ciddiye almak gerekir. Elbette ki, gitmişken kalbini, tansiyonunu kontrol ettirmiş olursun. Ne demişler "Güvenmek iyidir ama kontrol daha da iyidir."
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Haplar iğnenin yerini tutmaz
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Her basurun tedavisi başka 27 Ocak 2017, Cuma Sık sık kabız oluyorum. 1 hafta önce makatımdan kan geldi. Temizlenirken de elime beze geldi. Galiba basur oldum....
- Antibiyotikler bağırsağı bozar 25 Ocak 2017, Çarşamba 10 gündür boğazım şiştiği için antibiyotik kullanıyorum. İshal oldum. Günde 3-4 kere çıkıyorum. Hangi antibiyotiği...
- Kortizon iştah açar! 24 Ocak 2017, Salı 19 yaşındayım. Mastürbasyon yapıyorum ve 1 dakikadan az bir sürede boşalıyorum. Bu neden oluyor? Ne yapmalıyım?...
- Fazla kilo şeker yapar 23 Ocak 2017, Pazartesi 32 yaşında 120 kiloyum. 'Şeker hastası olursun' diyorlar. Ama ailemde kimsede şeker yok. Sizce ne yapmam gerekiyor?...
- Tatlı yemeden duramıyorum 22 Ocak 2017, Pazar Yemeklerden sonra sürekli canım tatlı istiyor. Yememeye çalışıyorum ama dayanamıyorum. Şişmanım. 'Şeker hastası...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri