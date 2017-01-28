Yol Durumu
  1. Her basurun tedavisi başka
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi

Haplar iğnenin yerini tutmaz

Babam midesinden ameliyat oldu. Kanser nedeniyle yarısını aldılar. 'Bundan sonra B vitamini kullanması gerekiyor' dediler. İğne verdiler. Babam iğne olmaz. Acaba hapını yutsa olmaz mı?
Olmaz. B vitamini gıdayla mideye gelir. Midenin ürettiği 2 ayrı maddeyle birleşerek bağırsaklardan emilebilir. Mide ameliyatı nedeniyle bu maddelerin yapımı azalabilir. İçeceği hapta yeterince emilme gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle babanız mutlaka kalçadan veya damar yoluyla B vitamini kullanmalı. Yoksa kansızlık dahil bir çok rahatsızlığı olabilir. İğne fobisini yenmesi için sizin kendisine destek olmanız gerekecektir. Bunun fazla can yakmadığını söyleyip, ikna etmeye çalışmanız, iyileşme sürecine katkı sağlar.

Sayın hocam ben 65 yaşındayım. Dişlerim takma. Ama dişim var gibi çenem ağrıyor. Takma dişlerimle ilgili olabilir mi?
Eğer takma diş proteziniz mekanik olarak çene kemiklerine zarar verecek hale gelmişse bu mümkün olabilir. Ayrıca kemik erimesi açısından, çene eklemi açısından, romatizmal hastalıklar açısından da tahlil ve muayene gerekir. Etraftan, "Çok konuşma, çenen o yüzden ağrıyor" diyenler çıkabilir. Sadece susmak işi çözmez. Bu yüzden durumun ihmale gelmez. En kısa sürede bir diş hekimine görünüp şikayetlerini anlatmalı, gerekli tedaviyi almalısınız. Aksi halde sıkıntılar sürer.

67 yaşındayım. Maşallah turp gibiyim. Böbreklerim iyi çalışıyor. Gece bile sık sık idrara çıkıyorum. Damat yine de doktora gitmemi istiyor. Sizce de doktora gitmeme gerek var mı?
Bence damadı kırma. Davete icabet etmek iyidir. Ayrıca sık sık idrara gitmek prostat bezinin büyümesine, idrar kesesinin yani mesanenin hastalıklarına, uzun süren idrar yolu enfeksiyonlarına ve hatta şeker hastalığına bile bağlı olabilir. Bu ciddi hastalıkları ciddiye almak gerekir. Elbette ki, gitmişken kalbini, tansiyonunu kontrol ettirmiş olursun. Ne demişler "Güvenmek iyidir ama kontrol daha da iyidir."
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar