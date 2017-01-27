Her basurun tedavisi başka
Her basurun yani hemoroidin tedavisi ameliyat değildir. İç dış basurların ve dış basurların tedavisi de farklıdır. İç hemoroitlerde tedavi hastalığın derecesine göre değişir. Hastalık 4 dereceye ayrılır: 1. derece basur: Basurun varlığından ancak kanama yaparsa şüphelenilir, doktor muayenesi ile anlaşılır ve medikal tedavi yeterlidir. 2. derece basur: Basur bezesi ıkınma sonucu anal kanaldan dışarı çıkar ama sonra kendiliğinden tekrar içeri girer. Çoğu kez medikal tedavi yeterlidir. Bantla bağlama (Bant ligasyon) nadiren de cerrahi tedavi (özellikle diğer tedavilere cevap vermeyen hastalarda) gerekebilir. 3. derece basur: Basur bezesi ıkınma sonucu dışarı çıkar ancak elle içeri itilebilir. Cerrahi tedavi gerekir. 4. derece basur: Basur bezesi sürekli dışarıdadır. Cerrahi tedavi gerekir. Anlattıklarına göre sen 1-2 derece basur olabilirsin. Hemen ameliyat korkusu yaşama. Hemen muayene ol.
Doktorum bu burnumun tıkanıklığını açarsan çok sevinirim. Niye açılmıyor? Sana zahmet bir tavsiyen varsa yazar mısın?
Öncelikle tıkalı burunlara neden olan bir çok hastalık var. Sen herkese danışıp uzmanına danışmadın anlaşılan. Mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanına muayene ol. Ancak sana vereceğim tarif doğal olarak kullandığımız bir karışım. Kaynamış soğumuş 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz koy. Cam şişede dolapta beklet. Sabah-akşam her burun deliğine genize kaçacak kadar damlat. Burnun açılsa da esas nedeni bulman gerekir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Her basurun tedavisi başka
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