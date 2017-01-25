Antibiyotikler bağırsağı bozar
Şimdi başka hap yutma. Anlattığına göre antibiyotik kullanma sonrası ortaya çıkan ishalin olmuş. Bağırsağın faydalı mikropları da antibiyotikten zarar görmüş. Yağlı, şekerli yeme. Günde en az 8-10 bardak su iç. Üstüne ishal miktarı kadar da ekle. Kefir iç. Tavuk göğüs eti haşlaması (bazıları böyle deyince tavukgöğsü tatlısı yiyor, ortalık daha fazla karışıyor) patates püre, kimyon, demli şekersiz çay tüketebilirsin. Ayrıca maden suyunu-normal suyla karıştırıp gazını kaçırıp iç. 2-4 gün içinde azalma olmazsa hemen doktora git. Tanı konmadan ishal kesici diye bilinen ilaç kullanımları zarar verici olabilir.
Eşim 6 aylık hamile. Tansiyonu yükseldi. Sonra düştü. Böyle ara sıra tansiyonu çıkarsa babasının idrar söktürücüsünü kullanabilir mi?
Sakın ha! Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir. Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir. İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.
44 yaşındayım. Son 10 gündür cinsel organımda ve torbalarımda yanma var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikayetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Antibiyotikler bağırsağı bozar
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