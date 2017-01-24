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  1. Fazla kilo şeker yapar
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Ocak 2017, Salı

Kortizon iştah açar!

19 yaşındayım. Mastürbasyon yapıyorum ve 1 dakikadan az bir sürede boşalıyorum. Bu neden oluyor? Ne yapmalıyım?
Bu yaşlarda cinsellik keşfedilir. Cinsel organlar bedendeki hormonal değişikliklerin etkisiyle aşırı hassaslaşır. Orgazm dediğimiz noktaya aklen ve bedenen çok çabuk ulaşır. Bedenini tanı. Hem ruhen hem bedenen ilerde sana zarar verecek ihtimallerden sakın. Herkesin bedensel özellikleri kendine özel olduğundan başkalarının anlattıklarından etkilenme.

İltihaplı bağırsak hastalığım var. 6 aydır kortizon kullanıyorum. Şiştim. Beslenmeyle ilgisi varmı? Yemekte nelere dikkat edeyim?
Tabii ki tuzsuz ye. Kortizon kullanılan durumlarda iştah açılır. Kan şekeri dengesi değişir. Beden tuz ve suyu hapseder. Mide koruyucu ilaçları kullanman gerekebilir. Ayrıca düzenli balık tüket. Çilek ve orman meyvelerini sofranda bulundur. Yeşil yapraklı sebzeler, turpgiller, patates, patlıcan, nar, havuç, kırmızı soğan, erik, portakal, kırmızı elma, biber, bezelye ve kırmızı üzüm koruyucu özellikler taşır. Ceviz, badem, tam tahıllar, soğuk sızma yağlar, baharatlar, Romatizmal hastalıklar açısından faydaları bilinen gıdalardır. Ozon tedavisi iltihaplı bağırsak hastalıklarında oldukça faydalı bir tedavidir. Takip sırasında faydalanılması uygun olur.

Cinsel ilişkiden sonra başım ağrıyor. Migrenim var. Ama ilişkiyle ağrının ne ilgisi var? Eşim ona naz yaptığımı sanacak. Ne yapayım?
Cinsel ilişki sonrası başlayan baş ağrıları, genellikle kişiden kişiye değişen bir durumdur. Migren atağı yüksek gerilim durumlarında tetiklenmeye yatkındır. Tarafların rahat olmadan cinsel ilişki yaşıyor olması, buna sebep olabilir. Bununla beraber isteyerek, rahat şartlarda, girilen cinsel ilişki birçok konuda bedene rahatlık katar, baş ağrılarını azaltır. Açlık migren ataklarını başlatabilir. Cinsel ilişki öncesi kan şekeriniz düşükse, ilişkide harcanan enerji sonrası kan glikozunuz daha da düşer. Ve ardından migren atağı başlayabilir. Cinsel ilişki öncesi iyi uyuyun. Dinlenmiş olun. Gergin ortamlarda ilişkiye girmek migren atağını başlatabilir.
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