Fazla kilo şeker yapar
Şişmanlarda şeker hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Yani şeker hastası olabilirsin. Bunu engellemek senin elinde. Hemen zayıflamalısın. Unlu, tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak dur. Hareketi arttır. Özellikle her yemekten sonra 15 dakika yürümeye çalış. Yemekten sonra yükselen kan şekeri TİP-2 diyabet riskini arttırır. Hareket etmek için en iyi vakit ise akşam yemeği sonrasıdır. Ayrıca günde en az bir defa 1 saatlik egzersiz yap. Kilo vermek ve egzersiz TİP-2 diyabeti önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir.
3 hafta önce doğum yaptım. Karnımın alt kısmında şişme var. Neden olabilir?
Doğumdan sonra karnınıza bastırdığınızda rahminizi hissedebilirsiniz. Doğumda göbek hizasında olan rahminiz, her gün 1-2 santimetre kadar küçülür ve 2. haftada ele gelmez olur. İlk günlerde daha sık olmak üzere, günde 8-10 kez rahim tepesine biraz kuvvetlice yapacağınız, 20-30 saniye süreli ovma hareketi, rahminizin küçülmesini hızlandırır. Bu sayede hem kanamanız az olur, hem de enfeksiyon gelişme riski bertaraf edilmiş olur. Eğer geçirdiğiniz bir sezeryan operasyonu var ise doktorunuza danışın.
Belim ağrıdığı için kas gevşetici kullandım. Sonrasında bulanık görmeye başladım. Bunun sebebi ne olabilir? İlaçtan mı, yoksa başka bir şey mi var?
Hem gözü ilgilendiren bir durum olabilir, hem de ilaç yan etkisi olabilir. En kısa sürede bir kez göz hastalıkları uzmanına muayene olman uygun olur. Kas gevşetici ilaçları hemen bırak. Kullanma. Kas gevşetici ilaçların genel etkilerinden biri de görme bulanıklığı yapmasıdır. Uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, ishal, heyecan da olabilir. Kesin teşhisini gideceğin göz doktoru koyacaktır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Fazla kilo şeker yapar
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