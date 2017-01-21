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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi

Uykusuzluk şişmanlatır

Hocam, uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?
Uykusuzluğun bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon daha sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz. Manyetik Alan Tedavisi öneririm.

2 yıldır korunmuyoruz ama çocuğumuz olmadı. Biri sorar diye memlekete bayramda bile gitmiyoruz. Kadın doğum uzmanı eşime 'Normal' dedi. Bunalımdayım. Ne yapayım?
"Herkes ne diyecek" diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Memlekete gitmiyorsun anladım. Ama niye üroloji uzmanına gitmiyorsun onu anlamadım. Önce hastalığı tespit edelim. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi-idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Haydi bir dahaki bayrama hazırlık yap. Doğru üroloji uzmanına git.

Boynum, boğazım ağrıdı, ateşim çıktı doktora gittim. 'Troit bezin iltihaplanmış' dediler. İlaç verdiler. 1 ay geçti hala ara ara ateşim yükseliyor. Halsizim, ne yapsam bilemedim?
Troid bezi mikroplu veya mikropsuz olarak iltihaplanır. İyileşmesi 3-6 ayı bile bulabilir. Bu arada ateş yükselmeleri, troid hormon düzeyleri artıp azalabilir. Önemli olan belli aralıklarla TSH, FT+, Anti tpo, Anti TG, Haemogram, CRP gibi testlerin ve muayene bulgularının tekrarıdır. Ortaya çıkan tahlil sonuçlarına göre ilaç tedavileri yeniden düzenlenebilir. Bu durumlarda korku, kaygı, huzursuzluk şikayetleri arttırabilir. Panik yok. İç hastalıkları uzmanı veya endokrinoloji uzmanı ile görüşmeli ve takip edilmelisin.

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