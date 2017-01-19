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  1. Tansiyona keten tohumu
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 19 Ocak 2017, Perşembe

Göğüs ağrısı çeneye vurur

Evde otururken bir hayli sinirlendim. Göğsümde ağdı oldu. Çenem ağrıdı. Acile gittik kalp şeridi çektiler. Koşu bandına gir dediler. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?
Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna 'Angina pectoris' yani göğüste sıkışma hissi denir.
Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir. Bu ağrı, çoğunlukla yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen, göğüs ön tarafında, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen, 10-15 dakika süren, istirahat ile veya koroner damarları genişleten ilaç almakla geçen, sıkıştırıcı, baskı yapar tarzda bir ağrıdır.

Etrafımda bu araherkesin ateşi çıkıp duruyor. Bu tip şikâyetler olursa ne zaman hastaneye başvurmalıyım?
39 dereceyi geçen ateşin var ise 48 saate her ne yaptıysan düşmüyor ise grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvurun veya 112'ye haber verin. Gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa bir hastane aciline başvurun veya 112'ye haber verin. 3 aydan büyük bebeklerde grip var ve yüksek ateş var ise hemen bir hastane aciline başvurun veya 112'ye haber verin.

Eşimle cinsel ilişkiye girerken değişik şeyler yapmak aklıma geliyor. Ama utanıyorum. Söylersem kızar mı?
"Fantazi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız Hayal" demektir.
Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz.
Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir.
Cinsel Hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.
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