Tansiyona keten tohumu
Doğal gıdalar senin de belirttiğin gibi sadece destek. Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerde bulunan Flavanoid'in hipertansiyona çok iyi geldiğini kakaonun içinde oldukça yüksek miktarda bulunuyor. Mutlaka günde bir yemek kaşığı keten tohumu tüket. Düzenli olarak günlük keten tohumu tüketimi tansiyonu 1 birim düşürüyor. Örneğin 15 ise 14'e düşürüyor. Muz, elma, ananas, mango, şeftali, turunçgiller ve kavunda faydalı maddeler var. Tam tahıllar, balık, kuruyemiş, baharatlar ve süt ürünlerinin dengeleyici özellikleri vardır. Sarımsağı sofrandan eksik etme.
Nafiz hocam. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Bu hapların etkisi nasıl acaba?
Kadın bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde 'Sperm' denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse 'Gebelik' meydana gelir. Doğum kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelikte olmaz. Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir.
Hocam 55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de şimdi bitikliğimizi fark ettik. Zaten bunalımdaydım. Hastalık olabilir mi?
Özellikle sinir stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Tansiyona keten tohumu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ameliyat sonrası cinsel ilişkiye dikkat 17 Ocak 2017, Salı 61 yaşındayım. 3 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Günlerdir eşime yaklaşamıyorum. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim? Acele...
- Fibromiyalji nasıl bir hastalık? 16 Ocak 2017, Pazartesi Annem 62 yaşında. Her şeye üzülür. Her yeri ağrır. Kardeşim annemi doktora götürmüş. Kireçlenmesi, romatizması...
- Kemik erimesi erkeklerde de olur 15 Ocak 2017, Pazar 55 yaşında erkeğim. Sigara ve alkol kullanıyorum. Akciğer filmi çektirdim. Kemik erimesi için ilaç kullanıp kullanmadığımı...
- Halsizliği ciddiye alın 14 Ocak 2017, Cumartesi 5 ay önce Hepatit B tanısı koydular. Hala halsizim. Perhiz yapmalı mıyım ? Hepatit hastalığında halsizlik olabilir....
- Prostat belirtilerine dikkat edin 13 Ocak 2017, Cuma Askerden yeni geldim. Bizimkiler evlen diyor. Söylemesi zor ama cinsel organım küçük. Sonra çocuğum olmazsa evleneceğim...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri