Ameliyat sonrası cinsel ilişkiye dikkat
Acele işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme. Unutma sabreden derviş muradına ermiş.
Guatr ameliyatı oldum. Kasılmalar başladı. "Paratroid hormonun azalmış" dediler. Ameliyatla ilgisi var mı?
Olabilir. Ameliyatın tipine göre troid bezinin içindeki bu hormon üreten bezleri ayırır ve kalan parçanın içine yerleştirebilirler. Bazı ameliyatlarda bu olmayabiliyor. Paratiroid bezleri tiroid bezinin arkasında yapışık olarak bulunur ve 4 adettir. İki tanesi yukarıda iki tanesi aşağıdadır. Bir paratiroid bezinin ağırlığı en fazla 70 mg kadardır ve boyutu 6x5x2 mm boyutlarındadır. Paratiroid bezinden paratiroid hormonu salgılanır. Paratiroid hormonu kandaki kalsiyum düzeyine göre salgılanır. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır. Yani paratroid bezi görevini yerine getirmezse kalsiyumun kandaki miktarı ayarlaması bozulur. İç hastalıkları veya endokrin uzmanı tarafından takip edilmelisin.
Doktor, Hepatit B teşhisi koydu. Ne yapmalıyım?
Bu hastalıkta bedenin bağışıklık sisteminin zaafa uğratılmaması çok önemlidir. Düzenli uyu, düzenli beslen. Gereksiz yorulma. Gereksiz ilaç kullanma. Su içmeyi ihmal etme. İstirahatlarını sırt üstü yatarak yap. Yemek konusu da önemlidir. Katı yağlar tüketme. Yağda kızarmış et, hamur ve sebzeler, kavurmalar tadımlık belki ama doyumluk asla tüketme. Çok yağlı et, süt, peyniri önermiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi hazır ürünler tavsiye edilmez. Kaymak, krema, mayonez, tahin, tahin helvası gibi çok yağlı gıdalardan da sakınabildiğin kadar sakın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Ameliyat sonrası cinsel ilişkiye dikkat
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