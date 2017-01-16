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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi

Fibromiyalji nasıl bir hastalık?

Annem 62 yaşında. Her şeye üzülür. Her yeri ağrır. Kardeşim annemi doktora götürmüş. Kireçlenmesi, romatizması vardı. Doktor 'fibromyalji' demiş. Nasıl bir hastalık bu?
Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir. Ağrının yoğunluğu, yerleşimi ve bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir. Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham-stres-kaygı-huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka psikolog ve psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.

Doktor bey 4 aydır evliyim. Cinsel ilişkiye girdiğimizde sürekli ağrım oluyor. Ona söylemedim. Apandisitten ameliyat olmuştum. Onunla ilgisi var mı?
Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası psikologla görüşün.

18 yaşındayım. Ağzıma acı su geliyor. Reflüm vardı. Tedaviden sonra geçti. Bu yaşta reflü olur mu?
Her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir

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