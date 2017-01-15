Kemik erimesi erkeklerde de olur
Kemik erimesi her yaşta görülebilir. Alkol kullanımı kemik erimesine neden olur. Sigara içenlerde kemik erimesi erken görülebilir. Gençliğinde yaptığın sporun etkisi bir ömür boyu sürmez. Ayrıca akciğer filmi çekilirken kemik yapılar da filmin içinde çıkar. Bu nedenle değerlendirme yapılabilir. En yakın zamanda kemik yoğunluğu ölçümü yaptırman uygun olabilir.
57 yaşındayım. 2 yıldır midemde yanma var. Tansiyon ilaçları ve ağrı kesici kullanıyorum. Mide koruyucuyu kullanmazsam sıkıntı oluyor. Bunun kalıcı çözümü yok mu?
Yemek yeme alışkanlıklarınızı düzeltmezseniz mide, yemek borusu, ince bağırsaklar tekrar tekrar hasarlanır. Mide ilacı dediğimiz ilaçlarla hasar tamir edilmeye çalışılsa bile zarar verirseniz tekrar bozulur. Az az, sık sık yemek yiyin. Hangi gıdaların yakınmaları arttırdığını tespit edin ve o gıdaları almayın. Ağzınıza aldığınız lokmayı iyi çiğneyin ve sonra yutun. Aşırı sıcak-soğuk-baharatlı-yağlı yemek yemeyin. Yemek sonrası hemen uykuya yatmayın. Yatmadan en az 2 saat önce son öğün olarak meyve ve su alımı yapın. Yatmadan yağlı-baharatlı yiyecekler, alkol ve çikolata tüketmeyin.
Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var benim?
Anlattıklarınız 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani Spastik Kolit veya İrritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı-evhamlı-kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar. Uzun süreli takip gerekir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kemik erimesi erkeklerde de olur
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