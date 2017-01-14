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  1. Prostat belirtilerine dikkat edin
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi

Halsizliği ciddiye alın

5 ay önce Hepatit B tanısı koydular. Hala halsizim. Perhiz yapmalı mıyım ?
Hepatit hastalığında halsizlik olabilir. Düzenli kontrollerini yaptır. Karaciğer testlerinin ve B virüsünün miktarının takibi önemli. Ama her halsizlikte bu hastalıkla ilgili olmaz. Düzenli olarak tek bir doktor tarafından takip edilmen önemli. Bu hastalıkta bedenin bağışıklık sisteminin zaafa uğratılmaması çok önemlidir. Yani her şeyi kafana takma, düzenli uyu. Düzenli beslen. Gereksiz yorulma. Gereksiz ilaç kullanma. Su içmeyi ihmal etme. İstirahatlarını sırt üstü yatarak yap. Yemek konusu da önemlidir. Katı yağlar tüketme. Yağda kızarmış et, hamur ve sebzeler, kavurmalar tadımlık belki ama doyumluk asla tüketme. Çok yağlı et, süt, peyniri önermiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi hazır ürünler tavsiye edilmez. Kaymak, krema, mayonez, tahin, tahin helvası gibi çok yağlı gıdalardan da sakınabildiğin kadar sakın.

Hocam şişmanım diye doktora gittim. Doktor gizli şeker testi istedi. Benim şekerim yok ki. Testi yaptırayım mı?
Evet yaptır. Çeşitli şekillerde yapılan bu testler, kan şekerinin ayarlanmasındaki farklı bozuklukları da gösterir. Örneğin gizli şeker yükselmesi öncesindeki yemek yeme özellikle şekerli yemek yeme sonrasında ortaya çıkan açlık hali, kan şekerinin düşmesi hali, kan şekerinin yükselmemesi hali gibi durumları da gösterebilir. Şeker yükleme testi aynı zamanda Reaktif hipoglisemi dediğimiz yemek sonrası düşük şeker durumunu tespit etmekte de kullanılır. Testi yaptır ihmal etme.

Kolesterolüm yüksek. Doktor ilaç vermek istedi. "52 yaşındayım başlamak istemiyorum" dedim. Bu ilaçlar cinsel hayatımızı etkiler mi?
Hayır. Bu ilaçların cinsel hayatı direk olarak etkilediği ile ilgili bilgi yok. Ama kolesterol yüksekliği yaşayan bedenlerdeki hipertansiyon şeker hastalığı ve benzeri hastalıklar damar sertliği ve tıkanıklığına neden olarak cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Doktorunu dinlemen yapacağın en iyi tercihtir.

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