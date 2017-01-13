Prostat belirtilerine dikkat edin
Küçük demişsin, başka bir şey dememişsin. Cinsel işlev yetersizliği, çocuk sahibi olamama ihtimalleri cinsel organ boyutlarıyla ilgili değildir. Ayrıca cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Uzunu kısası olmaz. Önce üroloji uzmanı seni görsün. Arkadaş masallarına bakıp sıkıntıya girme!
Gece sık idrara çıkıyorum. Tuvaletten çıktıktan sonra mutlaka külodumu ıslatacak kadar idrar damlatıyorum. Bir de ayakta idrarımı yaparken çatallanıyor, eğik gidiyor. Daha 55 yaşındayım, prostat oldum galiba. Üroloji ameliyat der mi?
Prostat sende zaten vardı. Ama belki büyüdü, belki başka bir hastalık haline geldi. Prostat organın ismidir. Prostat bezi erkeklerde dış idrar yolunu saran küçük bir bezdir. Semenin bir bölümünü oluşturan bir sıvı salgılar. Prostat bezi büyüdükçe dış idrar yolunu baskılar. İdrar akışı yavaşlar ve gecikir. Sık sık ve aniden idrar yapma hissi başlar. İşeme sonunda damlama olabilir. Böbrek taşları oluşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu gelişir. Ağır BPH olgularında idrar gerisin geri böbrekler içine gidip onlara bile zarar verebilir. İhmal yok.
Hocam şeker hastasıyım. Perhizi tam yapmıyorum ama şekerli şeyler de yemiyorum. Ölçmek zor değilde yaz, çiz, doktora göster bu kadar işin içinde zor geliyor. Daha kolay yolu yok mu bu işin?
Bir kere perhizi yapmayan hasta iflah olmaz. Sadece şekerli yememek perhiz yapmak değildir. Acıkmakta kan şekerini yükseltir unutma. Ayrıca ne kolay ki. Bu takibi yapmazsan körlük, böbrek yetmezliği, felç, kalp krizi geçirme ihtimalleri artıyor. Hangisi daha kolay seç beğen al. Kan şekerini ölçer ölçmez takip merkezine ve doktoruna ölçüm sonucunu ileten tıbbi sistemlerden edinebilirsin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Prostat belirtilerine dikkat edin
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