Yol Durumu
  1. Kırışıklığın çözümü var
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi

Eşinizle konuşmaktan çekinmeyin

Hocam şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca eşiyle münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?
Bu anlattıklarına göre 'uyku apne' hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka doktora görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Yeterince su içmeyi unutma.

Nafiz Hocam merhabalar. Özür dileyerek eşimle cinsel ilişkimizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Ortalama olarak ilişkimiz 7-8 dakika kadar devam ediyor. Ben rahatlasam da eşimde aynı hali pek görmüyorum. Moralim bozuk. Bu durum için erken boşalma denebilir mi?
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.

Hocam guatrım var. Adetim düzensizleşti. Ara ara TSH testi yaptırıyorum. Ancak mememden süt gelmeye başladı. Tümör olabilir mi? Çok korkuyorum...
Memeden süt gelmesine galaktore diyoruz. Prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür. TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var. Bu TRH hormonu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Ayrıca beyinde hipofiz bezinde Prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir. Bunlara da tümör denir. Ama öldürücü hayat kısıtlayıcı özelliktedeğildir. Korkma. Panikleme. İlaç veya operasyonla çok güzel düzelmeler olur.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar