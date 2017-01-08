Kırışıklığın çözümü var
Anlatalım. Gündüz ve/veya gece diş sıkma rahatsızlığına 'Bruksizm' denir. Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının da kasılması ile yorgun kalkabiliriz. Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir. Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir.
Doktor bey 7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu hastalık belirtisi mi?
Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.
Alerjim var çok sık öksürüyorum. Sürekli şurup içiyorum. Bir sakıncası varmı?
Var. Her şeyin aşırısı zarar. Bu kural öksürük şuruplarında da geçerli. Çeşitli etken maddeli şuruplar var. Bazılarında çarpıntı, bazılarında damar daralması, hatta bazılarında troid bezi az çalışması bile ortaya çıkabilir. Öksürük şurupları tüm ilaçlar gibi masum olmayan, fayda verirken zarar verme ihtimali olan maddelerdir. Şekerleme niyetine, kafamıza göre kullanılmaz. Alerjik hallerde en önemli uygulama alerjimiz olan maddelerden sakınmamızdır.
56 yaşındayım. Yüzümde kırışıklık var. Cilt sağlığı için doğal uygulamalar nedir?
Doğal beslenin. D vitamini, magnezyum ve çinko kan düzeylerine baktırın. Mutlaka temiz olmasını sağlayın. Arıtılmış su ile yıkamak yumuşaklık sağlayacaktır. Aynı şekilde arıtılmış su ile duş almanızda tüm cildiniz için fayda sağlayacaktır. Cilt altındaki dokunun doğal olarak desteklenmesi P.R.P. uygulamasıyla sizden alınan kan plazmasıyla yapılan özel bir tedavidir. Sigara ve alkolden uzak durmak Cildiniz için yapabileceğiniz en önemli koruma olacaktır. Uzun süre güneşte kalmak da cildi aşındıran bir durumdur.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kırışıklığın çözümü var
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