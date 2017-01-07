Ayaklarınızı sıcak tutun
Olabilir. Ürtiker dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Stres, aşırı heyecan, besin alerjisi, mantar enfeksiyonları ürtikere neden olabilir. Döküntü olmadan önce yediğiniz yiyecekleri gözden geçirmeyi unutmayın. Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırman uygun olacaktır. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık, deniz mahsulleri, kurutulmuş meyveler ürtikere neden olabilir.
64 yaşındayım, idrarımı yaparken aşırı yanma oluyor. Doktor ilaç verdi geçmedi. Siyah kum döküyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Geçmiş olsun. Tarifinize göre kum diye tarif ettiğimiz kristaller dökülüyor. Ağrı, sancı yapar. Tekrarlayabilir. İdrarınızı tahlil ettirin. Hangi tip kum olduğunu öğrenelim. Maydanoz çayı yapıp günde en az 2 çay bardağı iç. En kısa sürede üroloji uzmanına muayene ol. Farklı ilaçlara ihtiyaç var. Ayakların ve karın bölgen soğuk olmasın. Günde en az 10-12 bardak su iç. İdrar miktarını takip et. Tansiyonunu ölçtürmeyi unutma.
Hocam 17 yaşındayım. Sıkılarak soruyorum. Memelerim hala yeterince büyümedi. Moralim bozuluyor. Biraz daha büyümesi için ilaç kullanmak istemiyorum. Tabi gıdalar bir işe yarar mı?
Gelişme sürecin tamamlanmamış olabilir. Bunu fazla dert etme. Her beden kendine has bir büyüme özelliğine sahiptir. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış, sadece meme dokusuna etkisi olan ve meme büyümesi ile şekil güzelliği sağlayan bir yiyecek yoktur. Bununla beraber bazı gıdalar gelişmeyi destekler. Keten tohumu, akdarı ve arpa meme büyümesini; ayçiçeği, kabak ve anason tohumları memelerdeki gelişmeye katkı sağlar. Barbunya, karnabahar, brokoli, pancar, havuç, domates, mantar,yeşil fasulye, soğan, börülce, nohut, bezelye tüketimi vücut kıvrımlarının gelişmesi için etkilidir. Tavuk bageti ye. Elma, kiraz, şeftali, üzüm, kavun, armut gibi meyveler tüketebilirsin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Ayaklarınızı sıcak tutun
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